Жильцам дома в Иркутске больше года начисляли квартплату сверх тарифа
Они добились перерасчета через прокуратуру.
Они добились перерасчета через прокуратуру.
Жильцы одного из домов в Иркутске были возмущены суммами в платежках за услуги ЖКХ. Платить приходилось выше установленного тарифа. Люди пожаловались в жилищный надзор, однако проверка не выявила нарушений в работе управляющей компании. На этом история не закончилась.
Жильцы дома обратились за помощью в прокуратуру. По результатам проверки уже этого ведомства нарушения требований законодательства нашли.
— В адрес генерального директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, жителям всего многоквартирного дома произведен перерасчет размера платы за 16 месяцев, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
С 1 июля размер квартплаты жильцам дома стали начислять в том размере, который установлен протоколом общего собрания собственников.