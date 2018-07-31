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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Жильцам дома в Иркутске больше года начисляли квартплату сверх тарифа

Они добились перерасчета через прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы одного из домов в Иркутске были возмущены суммами в платежках за услуги ЖКХ. Платить приходилось выше установленного тарифа. Люди пожаловались в жилищный надзор, однако проверка не выявила нарушений в работе управляющей компании. На этом история не закончилась.

Жильцы дома обратились за помощью в прокуратуру. По результатам проверки уже этого ведомства нарушения требований законодательства нашли.

— В адрес генерального директора управляющей организации внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, жителям всего многоквартирного дома произведен перерасчет размера платы за 16 месяцев, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

С 1 июля размер квартплаты жильцам дома стали начислять в том размере, который установлен протоколом общего собрания собственников.

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