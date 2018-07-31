Жильцам дома в Иркутске больше года начисляли квартплату сверх тарифа

Жильцы одного из домов в Иркутске были возмущены суммами в платежках за услуги ЖКХ. Платить приходилось выше установленного тарифа. Люди пожаловались в жилищный надзор, однако проверка не выявила нарушений в работе управляющей компании. На этом история не закончилась.