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08:15 (мск), источник: Apiural.ru

Региональная акция День чтения пройдет в Свердловской области в конце сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области в четвертый раз пройдет региональная акция День чтения. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Источник: Reuters

В этом году она состоится 28 сентября и будет посвящена русской и зарубежной классической литературе. Девиз акции звучит как «Читаем классику!».

На выбор темы акции повлияло в том числе и то, что 2018 год — это год юбилеев сразу нескольких классиков отечественной литературы. Так, исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева, 100 лет исполнилось бы Александру Солженицыну. Заявки учреждений культуры и организаций, желающих стать площадками проведения Дня чтения, принимаются до 31 августа.

Традиционно куратором акции является Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина. В 2017 году в рамках акции «День чтения» в регионе прошло более 3,5 тысяч мероприятий, все они были бесплатными для посетителей.

© Служба новостей «АПИ».

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