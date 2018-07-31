Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Лопнет не Пенсионный фонд, а терпение граждан» - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
9-летние дочки Сары Джессики Паркер восхитили соцсети красотой
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Кехман обжаловал долг банку на 11 млрд рублей

Бывший глава группы компаний JFC, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман обжаловал решение суда о признании долга перед БМ-банком в размере 11,1 млрд руб.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должник подал в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на определение первой инстанции от 18 июля. Тогда суд признал требование банка обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр Кехмана.

В середине июля суд завершил процедуру реализации имущества господина Кехмана. Процедура банкротства была возбуждена в 2016 году по иску Сбербанка. В реестр требований его кредиторов были включены требования на сумму 9,4 млрд руб.


Оксана Павлова.

Все новости региона
 Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь