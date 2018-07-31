Владимир Кехман обжаловал долг банку на 11 млрд рублей
Бывший глава группы компаний JFC, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман обжаловал решение суда о признании долга перед
Бывший глава группы компаний JFC, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман обжаловал решение суда о признании долга перед
Как сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы арбитражного суда
В середине июля суд завершил процедуру реализации имущества господина Кехмана. Процедура банкротства была возбуждена в 2016 году по иску Сбербанка. В реестр требований его кредиторов были включены требования на сумму 9,4 млрд руб.
Оксана Павлова.