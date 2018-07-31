Владимир Кехман обжаловал долг банку на 11 млрд рублей

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должник подал в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на определение первой инстанции от 18 июля. Тогда суд признал требование банка обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр Кехмана.