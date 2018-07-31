Бывший главный следователь Бердска доказал в суде незаконность своего увольнения

Как сообщил «Ъ-Сибирь» адвокат господина Копырина Михаил Герасцын, Новосибирский облсуд принял решение сегодня.
«Он был уволен за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей. Сейчас суд изменил эту формулировку на “в связи истечением срока трудового договора”. Суд не принял решения о восстановлении Сергея Копырина на работе, так как в июне истек срок его трудового контракта», — пояснил Михаил Герасцын. По его словам, господину Копырину будет выплачено около 300 тыс. руб. за вынужденный прогул и 2 тыс. руб. компенсации морального вреда. «Сейчас у Сергея Копырина есть возможность восстановиться на службе. Но не факт, что он это будет делать», — отметил господин Герасцын.
В декабре 2015 года председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин уже увольнял полковника Сергея Копырина с должности с формулировкой «за нарушение присяги». По некоторым данным, речь идет о нелестных высказываниях полковника о своем руководстве. Однако Сергею Копырину удалось восстановиться на работе.
Оксана Павлова.