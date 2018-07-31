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08:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Жующий суслик покорил челябинцев

Грызунов челябинцы определенно любят. В социальных сетях появилось трогательное видео.

В главной роли — суслики, которые живут около Челябинского госуниверситета, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Совершенно ручные — готовы есть из рук человека и получать удовольствие от поглаживаний. Хватило суслика, правда, только на полминуты: видимо, вспомнил об осторожности и убежал.

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