Жующий суслик покорил челябинцев

В главной роли — суслики, которые живут около Челябинского госуниверситета, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Совершенно ручные — готовы есть из рук человека и получать удовольствие от поглаживаний. Хватило суслика, правда, только на полминуты: видимо, вспомнил об осторожности и убежал.