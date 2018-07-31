Более 3,5 тысячи жителей Башкирии получают новые виды детских пособий

Так, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка оформили за это время около 2 тысяч жителей республики. Общая сумма выплат составила 63 млн рублей.

Размер такой ежемесячной выплаты составляет 8892 рубля. Получателями ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно уже являются свыше 1,6 тысячи жителей Башкирии. Каждый из них получает по 8 993 рубля в месяц.