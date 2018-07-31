Более 3,5 тысячи жителей Башкирии получают новые виды детских пособий
Получателями новых видов детских пособий стали более 3500 жителей Башкирии, сообщили на заседании коллегии Минтруда по итогам первого полугодия 2018 года.
Получателями новых видов детских пособий стали более 3500 жителей Башкирии, сообщили на заседании коллегии Минтруда по итогам первого полугодия 2018 года.
Так, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка оформили за это время около 2 тысяч жителей республики. Общая сумма выплат составила 63 млн рублей.
Размер такой ежемесячной выплаты составляет 8892 рубля. Получателями ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно уже являются свыше 1,6 тысячи жителей Башкирии. Каждый из них получает по 8 993 рубля в месяц.
Суммарный размер выплат по этому новому виду пособия составил в республике за первые полгода 68 млн рублей.