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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Среднеуральске закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

Директор учреждения решил свести все хлопоты с меню к минимуму и заключил договор с соседним кафе.

В Среднеуральске на месяц закрыли лагерь, кормящий детей небезопасной едой.

Директор учреждения решил свести все хлопоты со специальным меню к минимуму и заключил договор с соседним кафе, продающим фаст-фуд. На завтрак мальчишкам и девчонкам давали сэндвичи с курицей, а на обед — наггетсы.

— Питание организовано без учета распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей. Также не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет. Документы, подтверждающие дератизацию и дезинсекцию в детском лагере, оформлены с ошибками, — рассказали в УФССП по Свердловской области.

Верхнепышминский суд признал директора виновным в административном правонарушении и на 30 дней приостановил работу лагеря. На сегодняшний день входы всех корпусов опечатаны.

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