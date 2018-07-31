В Среднеуральске закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

Директор учреждения решил свести все хлопоты со специальным меню к минимуму и заключил договор с соседним кафе, продающим фаст-фуд. На завтрак мальчишкам и девчонкам давали сэндвичи с курицей, а на обед — наггетсы.

— Питание организовано без учета распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей. Также не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет. Документы, подтверждающие дератизацию и дезинсекцию в детском лагере, оформлены с ошибками, — рассказали в УФССП по Свердловской области.