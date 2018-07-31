Спартакиада пенсионеров России пройдет в Новосибирской области

С 23 по 26 августа в Новосибирской области пройдет V Спартакиада пенсионеров России. Возрастная категория участников — мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. Команды по девять человек каждая будут соревноваться в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и других видах спорта. «Волонтеры серебряного возраста» на протяжении четырех дней состязаний будут помогать участникам Спартакиады.

Главными спортплощадками Спартакиады в Новосибирске станут ЦСП «Заря» и стадион «Сибсельмаш». На данный момент около 52 регионов уже подтвердили свое участие. В Спартакиаде будут соревноваться более 600 спортсменов старшего поколения.

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Культурную составляющую этого события 30 июля обсудили члены организационного комитета на заседании, которое провел врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Сергей Нелюбов подчеркнул значимость Спартакиады пенсионеров, поскольку оно направлено на привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В совещании участвовали руководители областных исполнительных органов государственной власти, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и его заместитель Владимир Клоницкий.

Соревнования проходят в три этапа — районный, региональный и федеральный. Участники не являются профессиональными спортсменами. Это люди, неравнодушные к здоровому образу жизни и выбирающие активное долголетие.

Напомним, что V Спартакиада пенсионеров России организована Министерством спорта РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» при поддержке правительства Новосибирской области.

Накануне заседания членов организационного комитета Спартакиады пенсионеров в Новосибирске состоялась региональная дискуссионная площадка «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». Среди ключевых вопросов обсуждались, в том числе, и меры социальной поддержки работников всех возрастов, важнейшая из которых — забота о здоровье, активная профилактическая деятельность, пропаганда здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский обратил внимание на факторы, влияющие на демографию в России, и профилактику здоровья среди старшего поколения. А исполняющий обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов рассказал о реализующихся на территории региона программах, способствующих сохранению активности среди старшего поколения.

«Продолжительность жизни увеличилась, особенно среди людей предпенсионного возраста. Чтобы люди, которые выходят на пенсию, были максимально социально ориентированы, основная наша задача — сохранить активность у граждан пожилого возраста во всех направлениях. На территории Новосибирской области уже на протяжении двух лет реализуется программа по поддержке лиц пожилого возраста, пять основных блоков которой включают здравоохранение, социальную поддержку, труд, обучение компьютерной грамотности, “институт третьего возраста” и вопросы по развитию социального туризма», — цитирует Ярослава Фролова пресс-служба регионального правительства.

Итогом круглого стола стало единодушное мнение, что изменения в пенсионном законодательстве требуют системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и на последовательное повышение уровня их материального обеспечения.