Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Дочь Светланы Лободы не узнала ее после долгой разлуки
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:08 (мск), источник: VN.ru

Спартакиада пенсионеров России пройдет в Новосибирской области

Новосибирская область готовится к приему V Спартакиады пенсионеров России. Ожидаются команды из 52 регионов. Спортсмены старшего возраста будут соревноваться в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, шахматах и даже пулевой стрельбе. Геронтологи уверены, что работающие на пенсии сохраняют больший интерес к жизни.

С 23 по 26 августа в Новосибирской области пройдет V Спартакиада пенсионеров России. Возрастная категория участников — мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. Команды по девять человек каждая будут соревноваться в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и других видах спорта. «Волонтеры серебряного возраста» на протяжении четырех дней состязаний будут помогать участникам Спартакиады.

Главными спортплощадками Спартакиады в Новосибирске станут ЦСП «Заря» и стадион «Сибсельмаш». На данный момент около 52 регионов уже подтвердили свое участие. В Спартакиаде будут соревноваться более 600 спортсменов старшего поколения.

Читайте также
Досрочный уход на пенсию отодвинется — для каких профессий

Культурную составляющую этого события 30 июля обсудили члены организационного комитета на заседании, которое провел врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Сергей Нелюбов подчеркнул значимость Спартакиады пенсионеров, поскольку оно направлено на привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В совещании участвовали руководители областных исполнительных органов государственной власти, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и его заместитель Владимир Клоницкий.

Соревнования проходят в три этапа — районный, региональный и федеральный. Участники не являются профессиональными спортсменами. Это люди, неравнодушные к здоровому образу жизни и выбирающие активное долголетие.

Напомним, что V Спартакиада пенсионеров России организована Министерством спорта РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» при поддержке правительства Новосибирской области.

Накануне заседания членов организационного комитета Спартакиады пенсионеров в Новосибирске состоялась региональная дискуссионная площадка «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». Среди ключевых вопросов обсуждались, в том числе, и меры социальной поддержки работников всех возрастов, важнейшая из которых — забота о здоровье, активная профилактическая деятельность, пропаганда здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский обратил внимание на факторы, влияющие на демографию в России, и профилактику здоровья среди старшего поколения. А исполняющий обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов рассказал о реализующихся на территории региона программах, способствующих сохранению активности среди старшего поколения.

«Продолжительность жизни увеличилась, особенно среди людей предпенсионного возраста. Чтобы люди, которые выходят на пенсию, были максимально социально ориентированы, основная наша задача — сохранить активность у граждан пожилого возраста во всех направлениях. На территории Новосибирской области уже на протяжении двух лет реализуется программа по поддержке лиц пожилого возраста, пять основных блоков которой включают здравоохранение, социальную поддержку, труд, обучение компьютерной грамотности, “институт третьего возраста” и вопросы по развитию социального туризма», — цитирует Ярослава Фролова пресс-служба регионального правительства.

Итогом круглого стола стало единодушное мнение, что изменения в пенсионном законодательстве требуют системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и на последовательное повышение уровня их материального обеспечения.

«Увеличение срока и качества жизни — это, конечно, заслуга не только медицины, куда более важную роль здесь играет комплекс социально-экономических факторов, — считает академик РАН, геронтолог Юрий Никитин. — Да, можно сказать, что жизнь стала легче и лучше, чем 20 лет назад. Это решающий фактор того, что люди стали жить дольше. Особенно женщины. Среди них много тех, кто и в 65 лет чувствует себя здоровым или “полуздоровым” — когда болезнь есть, но не такая, чтоб руки опускать. Если же рассматривать сугубо медицинский аспект, то за последние годы активнее идет борьба с гипертонией. Настойчивее становится лечение, появились хорошие медикаменты. Большее число людей поддерживают нормальное давление, будучи гипертониками». Ученый уверен, что работающие на пенсии сохраняют больший интерес к жизни.

Все новости региона
Школьная форма-2018: шевроны и нательные кресты против джинсов
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь