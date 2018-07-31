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08:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Находкинский «Океан» возвращается в большой футбол

Возрожденный футбольный клуб «Океан» из города Находки приглашает всех желающих на первую открытую тренировку, сообщили DEITA. RU в администрации Находкинского городского округа.

Источник: ДЕЙТА

Тренировка пройдет 4 августа с 16 до 17 часов на стадионе «Водник». Любимая многими горожанами и приморцами команда вновь выйдет на поле, чтобы начать подготовку к возвращению в большой футбол.

Находкинский футбольный клуб «Океан» существовал с 1979 по 2017 годы и выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 1992 по 1993 годы. Его самыми известными игроками в свое время были Олег Гарин, Виктор Файзулин и Александр Тихоновецкий. На высоком уровне «Океан» играл недолго. Но болельщикам до сих пор памятны и сенсационный разгром московского ЦСКА 5:2, и победа над питерским «Зенитом».

Возрождение «Океана» стало возможным благодаря инициативе главы Находки Бориса Гладких, активной поддержке идеи общественностью и непосредственному участию стивидорной компании, ставшей генеральным спонсором клуба. Домашним стадионом команды будет, как и прежде, стадион «Водник». Участие «Океана» в официальных соревнованиях намечено на 2019 год.

Дмитрий Санников.

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