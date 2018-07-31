Битву поэтов устроят в челябинской Публичке

Там устроят поэтический слэм, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Оценивать тексты и артистизм участников будет не специально приглашенное жюри, а зрители.

«Голосование проходит с помощью карточек, которые по своему усмотрению раздает ведущий. Перед вторым туром карточки раздаются заново другим людям. Голосование зрителей проходит после выступления каждого участника. Они оценивают выступление поэта по двум категориям: качество текста и мастерство исполнения», — пояснили в пресс-службе ЧОУНБ.