Битву поэтов устроят в челябинской Публичке
В Публичной библиотеке Челябинска пройдет литературное соревнование.
В Публичной библиотеке Челябинска пройдет литературное соревнование.
Там устроят поэтический слэм, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Оценивать тексты и артистизм участников будет не специально приглашенное жюри, а зрители.
«Голосование проходит с помощью карточек, которые по своему усмотрению раздает ведущий. Перед вторым туром карточки раздаются заново другим людям. Голосование зрителей проходит после выступления каждого участника. Они оценивают выступление поэта по двум категориям: качество текста и мастерство исполнения», — пояснили в
На выступление у каждого участника будет максимум три минуты. При этом в одном слэме смогут выступить до 20 авторов. Отборочный этап фестиваля пройдет в Публичке 8 и 9 сентября, а финал — 15 сентября.