Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Стас Михайлов опубликовал фото подросших дочерей
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Ким Кардашьян сменила прическу
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Оперная дива Максакова предстала в одном купальнике - СМИ
Встречалась с парнями за деньги: Друзьяк о прошлом
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Битву поэтов устроят в челябинской Публичке

В Публичной библиотеке Челябинска пройдет литературное соревнование.

Там устроят поэтический слэм, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Оценивать тексты и артистизм участников будет не специально приглашенное жюри, а зрители.

«Голосование проходит с помощью карточек, которые по своему усмотрению раздает ведущий. Перед вторым туром карточки раздаются заново другим людям. Голосование зрителей проходит после выступления каждого участника. Они оценивают выступление поэта по двум категориям: качество текста и мастерство исполнения», — пояснили в пресс-службе ЧОУНБ.

На выступление у каждого участника будет максимум три минуты. При этом в одном слэме смогут выступить до 20 авторов. Отборочный этап фестиваля пройдет в Публичке 8 и 9 сентября, а финал — 15 сентября.

Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
Трамп пообещал сохранить санкции против России
СМИ: разведка США заявила о производстве в КНДР новых ракет
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
ИГ взяло ответственность за смерть велосипедистов в Таджикистане
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Пакистане спасли российского альпиниста
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь