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08:42 (мск), источник: СуперОмск

Омичи смогут улететь в Минск по одному билету

«Уральские авиалинии», выполняющие рейсы в Омск, заключили код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Белавиа».

Документ начнет действовать с первого августа. Авиакомпании смогут продавать один билет на стыковочные рейсы.

Омичи смогут улететь в Минск по одному такому билету из Москвы или Санкт-Петербурга. Аналогичным образом белорусы смогут улететь в Омск из Минска с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.

Билеты «Уральских авиалиний» и «Белавиа» будут иметь сразу два кода: и B2 («Белавиа»), и U6 («Уральские авиалинии»). Отметим, что кроме Омска «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в Иркутск, Минеральные Воды, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск.

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