Омичи смогут улететь в Минск по одному билету

Документ начнет действовать с первого августа. Авиакомпании смогут продавать один билет на стыковочные рейсы.

Омичи смогут улететь в Минск по одному такому билету из Москвы или Санкт-Петербурга. Аналогичным образом белорусы смогут улететь в Омск из Минска с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.