Омичи смогут улететь в Минск по одному билету
«Уральские авиалинии», выполняющие рейсы в Омск, заключили
«Уральские авиалинии», выполняющие рейсы в Омск, заключили
Документ начнет действовать с первого августа. Авиакомпании смогут продавать один билет на стыковочные рейсы.
Омичи смогут улететь в Минск по одному такому билету из Москвы или
Билеты «Уральских авиалиний» и «Белавиа» будут иметь сразу два кода: и B2 («Белавиа»), и U6 («Уральские авиалинии»). Отметим, что кроме Омска «Уральские авиалинии» выполняют рейсы в Иркутск, Минеральные Воды, Уфу, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск.