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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Приемных семей для пожилых и инвалидов в Башкирии станет больше

Число приемных семей для пожилых и инвалидов в Башкирии планируется увеличить до 124, сообщила замминистра семьи и труда региона Ольга Кабанова.

Источник: Башинформ

«На сегодняшний день в республике созданы 80 приемных семей, в которых проживают 84 человека. До конца года планируется довести число приемных семей для пожилых граждан и инвалидов до 124», — отметила Ольга Кабанова на заседании коллегии Минтруда по итогам первых шести месяцев текущего года. По ее словам, за это время Республиканским центром социального обслуживания населения проведены контрольные проверки 61 приемной семьи, в которых проживают 65 пожилых жителей республики и инвалидов. «Нарушения условий заключенных договоров в результате проверок выявлено не было», — добавила она.

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