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09:57 (мск), источник: Piter.tv

На Невском проспекте стартует второй этап ремонтных работ

Водителей проблемная ситуация коснется с 1 августа: местами будет ограничен проезд.

Источник: Piter.tv

В первый день последнего месяца лета стартует второй этап ремонта Невского проспекта. Дорожные службы займутся восстановлением участке территории от площади Восстания до Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

По 6 число специалисты проведут работы на проспекте Бакунина. Затем до 16 числа — на отрезке до Перекупного переулка. Работы введут ограничения движения на некоторых участках. В зону затрудненного проезда для транспортных средств войдут и пересечения с улицами.

Отметим, что мероприятия будут проводиться сотрудниками «Дирекции транспортного строительства».

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