Мэр Владивостока придирчиво проверяет новые дороги

Улица Русская.

Участок улицы Русской в районе тысячекоечной больницы ремонтирует ООО СК «Автобан-ДВ». Здесь уложено 13,5 тысяч квадратных метров нового асфальта, в том числе и верхний слой из ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона).

«Асфальтирование завершено, бордюры тоже, осталось выполнить примыкания и газоны, а также привести в порядок автобусную остановку. Закончить все работы, в том числе нанесение разметки, планируем к 20 августа», — доложил подрядчик.

Виталий Веркеенко обратил внимание на примыкания, неровную кромку дороги, щели между бордюрами, чрезмерное количество битума на некоторых участках дороги и другие недочеты.

«Так не сойдет. Там, где можно сделать лучше, у вас нет морального права делать хуже. Особенно по федеральной целевой программе. Либо не умеете, либо ленитесь, и то, и другое очень плохо. Лично приеду на приемку работ. До 20 августа устраните все недочеты и нанесете разметку. Если не справитесь, поставлю вопрос о возможности дальнейшего участия в муниципальных контрактах. Также жесткие требования по гарантийному ремонту обязательно будут», — подчеркнул глава Владивостока.

Улица Карьерная.

Генеральным подрядчиком на этом участке выступает ООО «СКАБ». По проекту здесь выполняют комплексный ремонт — тротуары, бордюры, дорожное полотно, восстановление люков и решеток ливневой канализации. По словам генподрядчика, объект готов на 90%, работы идут с опережением графика, по контракту срок окончания — сентябрь.

«Вы должны понять мои требования. Я обращаю внимание на детали и требую максимального качества. Люки с нивелирами устанавливали или на глаз? Фреза есть у вас? Почему ломом работаете? Какой коэффициент уплотнения заложен? Какими техническими средствами его проверяете? Корни дерева вот здесь зацепили, оно может погибнуть, и автобусная остановка останется на солнцепеке. Штрафовать за такое будем жестко. Оперативно нужно земли подсыпать, чтобы дерево сохранить. Вы же считаете себя профессионалами? Почему допускаете такие вещи? Ливневка по левой стороне? Уклон сохранен? Сколько мы заплатили за этот участок? 52 миллиона рублей. Вы не просто ремонтируете дороги, а работаете по федеральной целевой программе “Безопасные и качественные дороги”. Сроки мне назовите», — прокомментировал глава Владивостока.

Подрядчик ответил, что все работы на этом участке планируется завершить к 15 августа.

«Я больше верю в твердое слово и рукопожатие, чем в бумажные контракты с красивыми печатями и подписями. Договорились, значит все должно быть сделано», — заявил глава города.

Улица Комарова.

На этом участке улицы Комарова, от пересечения с Океанским проспектом и до улицы Уборевича, работы по федеральной программе проводит ООО «Федералстрой». Здесь уже завершили укладку бордюров и устройство новых тротуаров и уложили верхний слой ЩМА. Сейчас подрядчик выполняет примыкания к дороге, доложили главе города. Остается разметка и благоустройство.

Главу интересовало расположение ливневой канализации и уклон дороги, а также восстановление газонов и качество установки бордюра.

«Я обращаю внимание на детали. Вот здесь между бордюрами щель оставили, через которую вода вместе с грунтом пойдет на дорогу. Недопустимо, вода с газонов не должна вытекать на дорожное покрытие. Это и грязь, и разрушение полотна. Необходимо заполнить щели, пройдитесь по всем газонам. Посмотрите также степень уплотнения асфальта в местах примыкания к бордюрам. Чтобы не было в дальнейшем разрушений. Когда завершите полностью работы?» — акцентировал Виталий Веркеенко.

Согласно контракту, срок завершения работ — конец сентября, но подрядчик пообещал уложиться к 15 августа.

«Хорошо. Как и договаривались — найти все ресурсы и возможности, в том числе и круглосуточный режим работы, с соблюдением качества выполнения работ, конечно», — отметил глава Владивостока.

После завершения этого участка планируется также отремонтировать участок улицы Прапорщика Комарова выше улицы Уборевича, отметил замглавы-начальник управления дорог и благоустройства города Леонид Вильчинский.

«У нас по программе БКД после торгов образовалась экономия. Планируем во второй половине сентября сделать верхний участок Комарова», — добавил он.

«Там уклон очень большой, продумайте технологию, чтобы асфальт держался», — поручил мэр.

Как доложил Леонид Вильчинский, этот участок дороги планируется укрепить специальной георешеткой и двумя слоями асфальта.

«Эта дорога выходит на Фуникулер и может развязать движение на этом участке, связав Уборевича с Гоголя. Обязательно учтите этот момент и специфику подъема при составлении контракта», — поручил Виталий Веркеенко.

Улица Бестужева — приоритет № 1.

На участке от 1-й Морской до пересечения с Верхнепортовой также работает ООО «СКАБ».

«Все тротуары новые по обе стороны, конструкция дорожной одежды новая. Уложено около 10 тысяч квадратных метров асфальта. ЩМА пока не укладывали», — доложил Леонид Вильчинский.

— А почему здесь бордюр вибропрессованный, а не гранит, как на Комарова?

— Решили сэкономить.

— Вы или подрядчик?

— Мы в смету такие заложили.

— Леонид Платонович, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И потом повторно делать ремонтные работы. Разрушенные бордюры по городу сплошь и рядом. Обращаю ваше внимание на качество проработки проектов. В том числе с учетом ливневой канализации. От таких деталей зависит качество и долговечность покрытия. Люки нормативные, с символикой только на Светланской? — акцентировал Виталий Веркеенко.

В этом году такие оригинальные люки с изображением Золотого моста заказали в порядке эксперимента, в следующем закупят уже для всех объектов БКД, ответил начальник управления дорог и благоустройства.

Главу Владивостока интересовали сроки завершения работ.

— На этом объекте — середина сентября, — ответил представитель подрядчика.

— Недопустимо. Это важнейшая улица, единственная, связывающая целый микрорайон с центром города.

— Мы постараемся. Закончу Карьерную и переброшу силы сюда.

— Не устроит. Этот объект намного важнее, он вообще должен быть сделан за 2 недели ночами в три смены. Даю вам срок до 15 августа. Этот участок — приоритет номер 1. Лично приеду на приемку, — заявил Виталий Веркеенко.

Улица Светланская.

На главной улице Владивостока также работает ООО «Федералстрой». Здесь демонтировали последние рельсы и укладывают выравнивающий слой асфальта.

«Ливневые колодцы все откопали? Я так понимаю, в прошлый раз при ремонте закатали в асфальт некоторые люки.. Видел, долбили асфальт в районе Дальзавода. Кто принимал такие работы? На этот раз приемка будет очень внимательной и строгой», — отметил мэр.

На этом участке подрядчик обещал закончить все работы к 1 августа, но дождливая погода несколько скорректировала планы, и он попросил отсрочку на месяц.

«Профессионал, называя сроки, оценивает риски, объем работ и особенности местного климата. Я не понимаю сроков “до конца месяца, или третий квартал”, назовите дату. Подрядчик по этому объекту меня расстроил: то один докладывает, то другой, при этом называя разные сроки. Я услышал 5 разных дат сейчас. В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у вас было больше времени расслабляться, а для того чтобы вы раньше их закончили. Я привык работать по-мужски: сказал — сделал. 20 августа приеду на приемку работ. Все должно быть выполнено в полном объеме», — поручил глава Владивостока.