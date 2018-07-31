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08:44 (мск), источник: Telegraf.by

Даша Март изменила себе форму подбородка

Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее.

Источник: Telegraf.by

Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее. В частности, модель призналась, что увеличивала губы.

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Даша Март изменила себе форму подбородка
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