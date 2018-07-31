Даша Март изменила себе форму подбородка
Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее.
Белорусская модель Даша Март рассказала в Instagram об изменениях своего лица, которые она предприняла, чтобы, по ее мнению, быть красивее. В частности, модель призналась, что увеличивала губы.