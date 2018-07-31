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08:51 (мск), источник: Sputnik.by

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

В своем первом матче на этом турнире белоруска обыграла украинскую теннисистку Катерину Бондаренко, соперницей Азаренко во втором круге станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе, обыграв украинку Катерину Бондаренко, передает корреспондент Sputnik.

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В матче первого круга белоруска одержала победу над украинкой в трех сетах — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 40 минут.

Уже известно, что во втором круге Азаренко сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугуруса. В данный момент белоруска занимает 108 место в рейтинге WTA, в то время как испанка является седьмой ракеткой мира.

Кроме Азаренко на турнире в Сан-Хосе выступит еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко, которая сейчас занимает 69 место в рейтинге WTA. В первом матче она встретиться с китаянкой Шуай Чжан — номером 32 рейтинга WTA.

Белоруска Арина Соболенко также начинала выступать на турнире в одиночном разряде, но не прошла квалификацию, проиграв американской теннисистке Марии Санчес. Однако она продолжит участие в турнире в парном разряде. Вместе со своей партнершей из США Софией Кенин она встретится на корте с дуэтом Ирина Фалькони (США) — Вероника Сепеде Роиг (Парагвай).

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