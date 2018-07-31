Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе, обыграв украинку Катерину Бондаренко, передает корреспондент Sputnik.

В матче первого круга белоруска одержала победу над украинкой в трех сетах — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 40 минут.

Уже известно, что во втором круге Азаренко сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугуруса. В данный момент белоруска занимает 108 место в рейтинге WTA, в то время как испанка является седьмой ракеткой мира.

Кроме Азаренко на турнире в Сан-Хосе выступит еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко, которая сейчас занимает 69 место в рейтинге WTA. В первом матче она встретиться с китаянкой Шуай Чжан — номером 32 рейтинга WTA.