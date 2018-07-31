Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе
В своем первом матче на этом турнире белоруска обыграла украинскую теннисистку Катерину Бондаренко, соперницей Азаренко во втором круге станет испанка Гарбинье Мугуруса.
В своем первом матче на этом турнире белоруска обыграла украинскую теннисистку Катерину Бондаренко, соперницей Азаренко во втором круге станет испанка Гарбинье Мугуруса.
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в
В матче первого круга белоруска одержала победу над украинкой в трех сетах — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 40 минут.
Уже известно, что во втором круге Азаренко сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугуруса. В данный момент белоруска занимает 108 место в рейтинге WTA, в то время как испанка является седьмой ракеткой мира.
Кроме Азаренко на турнире в
Белоруска Арина Соболенко также начинала выступать на турнире в одиночном разряде, но не прошла квалификацию, проиграв американской теннисистке Марии Санчес. Однако она продолжит участие в турнире в парном разряде. Вместе со своей партнершей из США Софией Кенин она встретится на корте с дуэтом Ирина Фалькони (США) — Вероника Сепеде Роиг (Парагвай).