Древнейшая в мире акула впервые отложила яйца в неволе

Ученые-биологи Приморского океанариума занимаются разведением зебровидной бычьей акулы в рамках специальной программы. Этот вид мало изучен, и его размножение представляет большой интерес для науки.

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«Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе», — приводятся в сообщении слова начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаила Стрельцова.

По данным приморских ученых, науке известен лишь один факт размножения в неволе акул этого рода, но другого вида.

Пять зебровидных акул появились в Приморском океанариуме в июне 2016 года. Самую крупную самку отсадили отдельно от других рыб и перевели на специальный рацион питания, на котором она удвоила свой вес. К ней подсадили самца, и через год самка отложила четыре яйца. Вскоре ожидают появление еще четырех яиц.

Сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только здесь. Михаил Стрельцов начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума

После нереста до появления на свет акуленка яйцо будет развиваться еще от семи месяцев до года.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), которые представлены восьмью видами. Из всех живущих акул они являются наиболее древними — живут на Земле около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились. От всех современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими.