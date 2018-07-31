Санкт-Петербург примет Международный математический конгресс

Санкт-Петербург подавал заявку на проведение Международного математического конгресса, который состоится в 2022 году. Главный конкурент — Париж. Французская столица была тоже готова принять форум. Но победил город на Неве.

— Только что наша заявка победила при голосовании в Сан-Пауло: 83−67 против Парижа. Огромная честь — бороться за это права вместе с нашими лучшими математиками и победить для нашей страны, — написал в «Твиттере» бывший вице-премьер, ныне сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.