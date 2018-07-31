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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербург примет Международный математический конгресс

Ученые со всего мира приедут в Северную столицу в 2022 году.

Санкт-Петербург подавал заявку на проведение Международного математического конгресса, который состоится в 2022 году. Главный конкурент — Париж. Французская столица была тоже готова принять форум. Но победил город на Неве.

— Только что наша заявка победила при голосовании в Сан-Пауло: 83−67 против Парижа. Огромная честь — бороться за это права вместе с нашими лучшими математиками и победить для нашей страны, — написал в «Твиттере» бывший вице-премьер, ныне сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Самый первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году, и теперь проводится раз в четыре года. На нем вручаются главные награды математикам, в том числе золотую медаль Филдса. Конгресс в 2022 году в Санкт-Петербурге станет первым в России. И участникам из других стран не потребуются визы. Процедура въезда в страну будет строиться по принципу въезда болельщиков на ЧМ-2018.

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