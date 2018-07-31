Санкт-Петербург примет Международный математический конгресс
Ученые со всего мира приедут в Северную столицу в 2022 году.
Ученые со всего мира приедут в Северную столицу в 2022 году.
— Только что наша заявка победила при голосовании в Сан-Пауло: 83−67 против Парижа. Огромная честь — бороться за это права вместе с нашими лучшими математиками и победить для нашей страны, — написал в «Твиттере» бывший
Самый первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году, и теперь проводится раз в четыре года. На нем вручаются главные награды математикам, в том числе золотую медаль Филдса. Конгресс в 2022 году в