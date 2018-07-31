ВЦИОМ: почти 80% россиян уверены во вреде ГМО и убеждены в пользе прививок

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большинство россиян уверены во вреде генно-модифицированных продуктов, знают об опасности, которую представляет ВИЧ для человека, и убеждены, что прививки — это эффективный способ защиты от инфекций. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, оказавшиеся во вторник в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, 79% опрошенных полагают, что генно-модифицированные продукты крайне опасны для организма человека, но эта информация скрывается от потребителя. В этом уверены, в частности, 84% людей со средним образованием, а вот те, кто не окончил школу, говорят об этом реже (71%). Каждый 10-й респондент (12%) ответил, что продукты, содержащие ГМО, безопасны для организма, и доля людей с неполным средним образованием среди них выше — 20%.

Согласно исследованию, 78% россиян знают, что ВИЧ — опасный вирус, от которого нельзя вылечиться полностью. Всего лишь 8% ответили, что он есть у многих и никак не влияет на состояние организма. Наибольшую долю из них составляют люди со средним образованием — 12%. Еще 5% участвовавших в опросе уверенными в том, что «ВИЧ не существует, его придумали специально».

Результаты опроса показали, что 72% сограждан думают, что прививки — эффективный способ защиты от инфекций. Среди людей с высшим образованием это утверждение встречалось чаще всего (75%), а те, кто не окончил школу, согласны с этим реже (63%). Еще 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный (9%) придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.