Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В греческих пожарах обвинили Россию - СМИ
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Человечество предупредили о смертоносной эпидемии
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Многоэтажный дом рухнул на экскаватор в Китае (видео)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
12:51 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: почти 80% россиян уверены во вреде ГМО и убеждены в пользе прививок

При этом 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большинство россиян уверены во вреде генно-модифицированных продуктов, знают об опасности, которую представляет ВИЧ для человека, и убеждены, что прививки — это эффективный способ защиты от инфекций. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, оказавшиеся во вторник в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, 79% опрошенных полагают, что генно-модифицированные продукты крайне опасны для организма человека, но эта информация скрывается от потребителя. В этом уверены, в частности, 84% людей со средним образованием, а вот те, кто не окончил школу, говорят об этом реже (71%). Каждый 10-й респондент (12%) ответил, что продукты, содержащие ГМО, безопасны для организма, и доля людей с неполным средним образованием среди них выше — 20%.

Согласно исследованию, 78% россиян знают, что ВИЧ — опасный вирус, от которого нельзя вылечиться полностью. Всего лишь 8% ответили, что он есть у многих и никак не влияет на состояние организма. Наибольшую долю из них составляют люди со средним образованием — 12%. Еще 5% участвовавших в опросе уверенными в том, что «ВИЧ не существует, его придумали специально».

Результаты опроса показали, что 72% сограждан думают, что прививки — эффективный способ защиты от инфекций. Среди людей с высшим образованием это утверждение встречалось чаще всего (75%), а те, кто не окончил школу, согласны с этим реже (63%). Еще 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный (9%) придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет в период с 29 по 30 мая.

 Титов: 35 млрд рублей государственных денег получат фирмы из ЕС и США
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Дворкович впервые ответил на вопрос о «деле Магомедовых»
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Как выглядит мост во Вьетнаме, который держат гигантские руки
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь