ВЦИОМ: почти 80% россиян уверены во вреде ГМО и убеждены в пользе прививок
При этом 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.
При этом 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Большинство россиян уверены во вреде
Согласно данным исследования, 79% опрошенных полагают, что
Согласно исследованию, 78% россиян знают, что ВИЧ — опасный вирус, от которого нельзя вылечиться полностью. Всего лишь 8% ответили, что он есть у многих и никак не влияет на состояние организма. Наибольшую долю из них составляют люди со средним образованием — 12%. Еще 5% участвовавших в опросе уверенными в том, что «ВИЧ не существует, его придумали специально».
Результаты опроса показали, что 72% сограждан думают, что прививки — эффективный способ защиты от инфекций. Среди людей с высшим образованием это утверждение встречалось чаще всего (75%), а те, кто не окончил школу, согласны с этим реже (63%). Еще 14% респондентов полагают, что прививки бесполезны, а каждый 10-й опрошенный (9%) придерживается мнения, что прививаться от болезней опасно.
В ходе исследования было опрошено 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет в период с 29 по 30 мая.