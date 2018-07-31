В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосети
Энергетики просят горожан и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными.
Энергетики просят горожан и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными.
В жаркие июльские дни
Энергетики не исключают возможности прорыва труб и вытекания воды на поверхность. И просят жителей и гостей Северной столицы быть внимательными и осторожными и не приближаться к местам возможных коммунальных аварий, даже если там стоит ваш любимый автомобиль — имущество застраховано.
Отмечается также, что во время испытаний температура воды в трубопроводе не превышает 40 градусов.
КОНКРЕТНО.
В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улица Егорова, Содовая, Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая, набережные Обводного канала, реки Фонтанки, улицы Красноармейские, Митрофаньевское шоссе, Измайловский, Троицкий, Вознесенский проспекты, проспект