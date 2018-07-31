В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосети

Источник: Комсомольская правда

В жаркие июльские дни Санкт-Петербург продолжает готовиться к новому отопительному сезону. Во вторник 31 июля «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на прочность и плотность трубы в Адмиралтейском районе города.

Энергетики не исключают возможности прорыва труб и вытекания воды на поверхность. И просят жителей и гостей Северной столицы быть внимательными и осторожными и не приближаться к местам возможных коммунальных аварий, даже если там стоит ваш любимый автомобиль — имущество застраховано.

Отмечается также, что во время испытаний температура воды в трубопроводе не превышает 40 градусов.

КОНКРЕТНО.