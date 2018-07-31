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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания теплосети

Энергетики просят горожан и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными.

Источник: Комсомольская правда

В жаркие июльские дни Санкт-Петербург продолжает готовиться к новому отопительному сезону. Во вторник 31 июля «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на прочность и плотность трубы в Адмиралтейском районе города.

Энергетики не исключают возможности прорыва труб и вытекания воды на поверхность. И просят жителей и гостей Северной столицы быть внимательными и осторожными и не приближаться к местам возможных коммунальных аварий, даже если там стоит ваш любимый автомобиль — имущество застраховано.

Отмечается также, что во время испытаний температура воды в трубопроводе не превышает 40 градусов.

КОНКРЕТНО.

В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улица Егорова, Содовая, Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая, набережные Обводного канала, реки Фонтанки, улицы Красноармейские, Митрофаньевское шоссе, Измайловский, Троицкий, Вознесенский проспекты, проспект Римского-Корсакова, площадь Балтийского вокзала, Советский, Державинский, Бойцова и Красноградский переулки.

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