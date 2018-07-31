В Краснодаре на улице Каляева изменится организация движения

— За счёт средств организации-застройщика выполнены работы по строительству переезда через трамвайные пути на ул. Каляева на пересечении с Гагарина. Кроме этого, заасфальтирован участок Каляева от Гагарина до Красных Партизан. Поэтому на этом участке с 1 августа будет организовано одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделённой трамвайной линией, — сказал директор департамента транспорта и дорожного движения Владимир Архипов.