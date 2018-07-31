В Краснодаре на улице Каляева изменится организация движения
Новый переезд через трамвайные пути позволит пустить поток транспорта по ранее тупиковому участку в направлении центра города.
Новый переезд через трамвайные пути позволит пустить поток транспорта по ранее тупиковому участку в направлении центра города.
— За счёт средств
Эти изменения необходимы для увеличения пропускной способности участка улицы, снижения заторов. В дальнейшем планируется установить светофоры на пересечении улиц Каляева и Гагарина, сообщает
С новой схемой движения можно ознакомиться здесь.