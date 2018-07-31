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10:12 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре на улице Каляева изменится организация движения

Новый переезд через трамвайные пути позволит пустить поток транспорта по ранее тупиковому участку в направлении центра города.

— За счёт средств организации-застройщика выполнены работы по строительству переезда через трамвайные пути на ул. Каляева на пересечении с Гагарина. Кроме этого, заасфальтирован участок Каляева от Гагарина до Красных Партизан. Поэтому на этом участке с 1 августа будет организовано одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделённой трамвайной линией, — сказал директор департамента транспорта и дорожного движения Владимир Архипов.

Эти изменения необходимы для увеличения пропускной способности участка улицы, снижения заторов. В дальнейшем планируется установить светофоры на пересечении улиц Каляева и Гагарина, сообщает пресс-служба мэрии.

С новой схемой движения можно ознакомиться здесь.

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