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10:07 (мск), источник: Sputnik.by

Нарушителей парковки у водоемов будут ловить с помощью дронов

Природоохранные службы планируют использовать современные технологиидля отслеживания ситуации в 30-метровой зоне у воды.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. За порядком на столичных пляжах и на прилегающей к пляжам территории природоохранная служба будет следить при помощи квадрокоптеров, сообщают белорусские телеканалы со ссылкой на Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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Таким образом, службы намерены выявлять нарушителей парковки, которые предпочитают парковаться в 30-ти метровой зоне у воды. Причем доказательства вины будут записываться, фиксироваться на носитель.

Кроме того с помощью дрона планируется отслеживать своевременность вывоза мусора с контейнерных площадок.

Пробная воздушная инспекция, которую осуществила природоохранная служба столицы на водохранилищах Дрозды и Криница уже помогла выявить ряд нарушений. Были обнаружены несколько свалок.

Белорусский кодекс об Административных нарушениях за выброс мусора в неустановленном месте предусматривает солидный штраф, который может превысить тысячу рублей.

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