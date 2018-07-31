Нарушителей парковки у водоемов будут ловить с помощью дронов
Природоохранные службы планируют использовать современные технологиидля отслеживания ситуации в 30-метровой зоне у воды.
Природоохранные службы планируют использовать современные технологиидля отслеживания ситуации в 30-метровой зоне у воды.
МИНСК, 31 июл — Sputnik. За порядком на столичных пляжах и на прилегающей к пляжам территории природоохранная служба будет следить при помощи квадрокоптеров, сообщают белорусские телеканалы со ссылкой на Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Таким образом, службы намерены выявлять нарушителей парковки, которые предпочитают парковаться в 30-ти метровой зоне у воды. Причем доказательства вины будут записываться, фиксироваться на носитель.
Кроме того с помощью дрона планируется отслеживать своевременность вывоза мусора с контейнерных площадок.
Пробная воздушная инспекция, которую осуществила природоохранная служба столицы на водохранилищах Дрозды и Криница уже помогла выявить ряд нарушений. Были обнаружены несколько свалок.
Белорусский кодекс об Административных нарушениях за выброс мусора в неустановленном месте предусматривает солидный штраф, который может превысить тысячу рублей.