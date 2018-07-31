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16:16 (мск), источник: Forbes

Эпоха селфи. Ким Кардашьян-Уэст увеличила свое состояние в Instagram

Бизнес-модель Ким Кардашьян позволяет ей не тратить деньги на рекламу и зарабатывать миллионы на продажах косметических средств.

Эпоха селфи помогла стать Ким Кардашьян-Уэст обладательницей многомиллионного состояния. Королева социальных сетей добилась всемирной известности благодаря телевизионному реалити-шоу, а после стала зарабатывать на своей популярности — стала продавать мобильные игры, эмодзи, а теперь еще и косметику своим подписчикам. Пока что самым прибыльным проектом звезды остается бренд косметики KKW Beauty. В июне 2017 года она запустила линейку косметических средств, первыми из которых в продажу поступили наборы кремовых стиков для контуринга стоимостью $48. Фирменный макияж дивы не обходится без контуринга — техники, с помощью которой можно скорректировать рельеф лица тональными кремами.

«Вот уже 10 лет я каждый день наношу макияж. Теперь я решила применить полученные знания на практике и запустить собственную линейку косметики», — заявила Ким Кардашьян-Уэст во время выступления на женском саммите Forbes Women’s Summit в 2017 году. Фанатам Ким эта идея понравилась: первые наборы для контуринга, которые можно было купить только на веб-сайте звезды реалити-шоу, были полностью распроданы в течение двух часов. Продав примерно 300 000 наборов в первый день, руководство KKW Beauty расширило линейку косметических средств, с среди которых теперь есть пудра, консилеры, помады, палетки теней и даже парфюм.

Доход ее стартапа составил почти $100 млн. Компания полностью принадлежит 37-летней Ким Кардашьян-Уэст. Если рассчитать рентабельность KKW Beauty по трехфакторной модели и применить стандартный 20% дисконт Forbes, можно прийти к выводу, что большую часть своего состояния, которое оценивается в $350 млн, Ким заработала с помощью запуска собственной линейки косметических средств. Благодаря KKW Beauty, другим проектам и прибыли от реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое более 10 лет с успехом показывают по американскому телевидению, Ким Кардашьян-Уэст заняла 54-е место в четвертом ежегодном рейтинге Forbes, где представлены богатейшие американские предпринимательницы, самостоятельно заработавшие свои состояния.

Ким Кардашьян-Уэст пользуется той же бизнес-моделью, что и ее сестра Кайли Дженнер, состояние которой за два года увеличилось до $900 млн благодаря ошеломительному успеху ее бренда косметики Kylie Cosmetics. Как и Кайли, Ким сперва решила уделить внимание одному косметическому средству, которое стало бы символом ее бренда. В ноябре 2015 года Кайли Дженнер, фирменный макияж которой не обходится без яркого акцента на губах, начала продавать наборы из карандаша для губ и помады стоимостью $29. Ким же остановила свой выбор на наборах для контуринга. Когда-то главной «дойной коровой» Ким была мобильная игра Kim Kardashian: Hollywood. Тем не менее, компания KKW Beauty быстро стала самым прибыльным проектом, а также самым ценным активом звезды реалити-шоу. Основное различие состоит в том, что Кардашьян-Уэст полностью владеет косметическим брендом, а не просто получает процент от продаж.

К счастью для Ким, накладные расходы KKW Beauty минимальны. Она самостоятельно занимается продвижением продуктов KKW Beauty, выкладывая фотографии с косметическими средствами в Instagram, где количество ее подписчиков превышает 205 млн человек. Производством и упаковкой косметики занимается аутсорсинговая компания Seed Beauty, расположенная в Окснарде, штат Калифорния. Seed Beauty производит косметику для частных лейблов, в том числе и для Kylie Cosmetics. Приобрести продукты KKW Beauty можно с помощью онлайн-сервиса Shopify.

Предпринимательница постоянно получает прибыль, ведь рентабельность продаж в индустрии красоты достигает почти 40%. Косметические компании KKW Beauty и Kylie Cosmetics ознаменовали собой новую тенденцию среди знаменитостей. Вместо того, чтобы просто получать процент от продаж, звезды создают собственные компании, поручают производство аутсорсинговым компаниям, продают товары в интернете и рекламируют свою продукцию в социальных сетях.

«Кексы, видео с фитнес-тренировками — чем я только не занималась, — заявила Ким Кардашьян-Уэст в интервью Стиву Форбсу в прошлом году. — Процент, получаемый по лицензионному соглашению, был ничтожно мал, а его еще и нужно было делить с моими сестрами… Я действительно хотела начать вести бизнес самостоятельно».

Ким развивает свой бизнес и в других направлениях. Например, она вместе со своим мужем Канье Уэстом создала онлайн-магазин детской одежды Kids Supply. Кроме того, Ким активно продвигает приложение Kimoji и продукцию в виде ее собственных эмодзи. Косметический бренд KKW Beauty продолжает расширяться. Это значит, что путь Ким Кардашьян-Уэст к вершинам индустрии красоты только начинается.

Действительно, не отставать от Ким — задача тяжелая.

Перевод Полины Шеноевой.

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