Волгоградский музей приглашает на пижамную вечеринку
4 августа на площадке
4 августа на площадке
— Маленькие гости должны быть в восторге: никаких формальностей, никакого официоза, никакого чинного поведения, — уверены сотрудники
По замыслу организаторов, новая интерактивная программа должна помочь юным гостям взглянуть на историю родного края под совершенно иным углом, в более лёгкой, игровой и непринуждённой атмосфере.
Для участия в вечеринке приглашаются дети в возрасте от 4 до 7 лет. Записаться на программу можно по телефонам: