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17:27 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский музей приглашает на пижамную вечеринку

4 августа на площадке музея-заповедника «Старая Сарепта» состоится необычное мероприятие. В комплексе исторических зданий организаторы обещают устроить настоящую пижамную вечеринку для детей и их родителей.

— Маленькие гости должны быть в восторге: никаких формальностей, никакого официоза, никакого чинного поведения, — уверены сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта».

По замыслу организаторов, новая интерактивная программа должна помочь юным гостям взглянуть на историю родного края под совершенно иным углом, в более лёгкой, игровой и непринуждённой атмосфере.

Для участия в вечеринке приглашаются дети в возрасте от 4 до 7 лет. Записаться на программу можно по телефонам: 8 (8442) 67−33−02 или 51−67−49.

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