Волгоградский музей приглашает на пижамную вечеринку

По замыслу организаторов, новая интерактивная программа должна помочь юным гостям взглянуть на историю родного края под совершенно иным углом, в более лёгкой, игровой и непринуждённой атмосфере.

Для участия в вечеринке приглашаются дети в возрасте от 4 до 7 лет. Записаться на программу можно по телефонам: 8 (8442) 67−33−02 или 51−67−49.