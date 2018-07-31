Мэрия анонсировала очередные перекрытия в Красноярске
Ориентировочно с 5 августа перекроют три участка в центре.
Ориентировочно с 5 августа перекроют три участка в центре.
В Красноярске ведется ремонт городских улиц. До 15 сентября частично перекрыта ул. Вавилова — на участке от ул. Шелковая до пер. Якорный. Водителям предлагают для объезда использовать ул. Шелковая, пр. Красноярский рабочий и пер. Якорный.
Чтобы проблем с движением не возникало, на перекрестках установлены дополнительные светофоры.
Работы также ведутся и на ул. Красной армии. Там до 10 августа нельзя будет проехать в районе дома № 3.
«Подъехать туда можно либо с ул. Диктатуры Пролетариата, либо с ул. Обороны, но сквозное движение осуществить на этом участке нельзя», — рассказал начальник отдела мониторинга
В мэрии также сообщили, что этим летом работы начнутся и на пер. Телевизорный, который не ремонтировали более 10 лет.
В администрации отметили, что из 71 объекта работы уже завершили на 38. Еще 50 участков улиц и дорог города отремонтируют за счет средств федерального бюджета.