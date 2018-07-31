Мэрия анонсировала очередные перекрытия в Красноярске

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ведется ремонт городских улиц. До 15 сентября частично перекрыта ул. Вавилова — на участке от ул. Шелковая до пер. Якорный. Водителям предлагают для объезда использовать ул. Шелковая, пр. Красноярский рабочий и пер. Якорный.

Чтобы проблем с движением не возникало, на перекрестках установлены дополнительные светофоры.

Работы также ведутся и на ул. Красной армии. Там до 10 августа нельзя будет проехать в районе дома № 3.

«Подъехать туда можно либо с ул. Диктатуры Пролетариата, либо с ул. Обороны, но сквозное движение осуществить на этом участке нельзя», — рассказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.

Добавим, что ориентировочно 5 августа, как только откроется движение на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Вейнбаума, будет перекрыто одновременно 3 квартала на ул. Ленина — от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата. Водителям рекомендуют объезжать участки по ул. Дубровинского или ул. Республики.

В мэрии также сообщили, что этим летом работы начнутся и на пер. Телевизорный, который не ремонтировали более 10 лет.