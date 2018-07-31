Опыт благоустройства Иркутска представят Совету законодателей Сибири
Опытом работы проекта «Формирование комфортной городской среды»
Опытом работы проекта «Формирование комфортной городской среды»
Участниками обсуждения станут руководители законодательных органов власти ряда субъектов, входящих в СФО. Заседание пройдет под председательством спикера Законодательной думы Томской области, председателя Совета законодателей СФО Оксаны Козловской.
В первый день депутаты ЗС и гости посетят ряд объектов, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды», в частности, остров Юность, Иерусалимскую лестницу, набережную «Солнечная дорога». Затем 2 августа состоится обмен мнениями и тем опытом, который накоплен субъектами и отдельными муниципальными образованиями в течение двух лет реализации проекта. «Обращает на себя внимание тот факт, что Иркутская область по объему финансирования этого проекта — в лидерах в СФО.
«Из федерального бюджета суммарно в 2017—2018 гг. на эти цели Приангарью было выделено 1 089 млн рублей, что является самым весомым показателем среди сибирских регионов. При этом, сохраняют актуальность такие вопросы как своевременность проведения конкурсных процедур, комплексность проектов и решений по благоустройству», — отметил Сергей Брилка.
По итогам заседания будет принято решение Совета законодателей СФО, которое будет направлено в комиссию по жилищной политике и