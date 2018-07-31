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10:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Опыт благоустройства Иркутска представят Совету законодателей Сибири

Опытом работы проекта «Формирование комфортной городской среды» 1—2 августа 2018 года обменяются депутаты Законодательного собрания Иркутской области с Советом законодателей Сибирского федерального округа. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ЗС.

Источник: Reuters

Участниками обсуждения станут руководители законодательных органов власти ряда субъектов, входящих в СФО. Заседание пройдет под председательством спикера Законодательной думы Томской области, председателя Совета законодателей СФО Оксаны Козловской.

В первый день депутаты ЗС и гости посетят ряд объектов, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды», в частности, остров Юность, Иерусалимскую лестницу, набережную «Солнечная дорога». Затем 2 августа состоится обмен мнениями и тем опытом, который накоплен субъектами и отдельными муниципальными образованиями в течение двух лет реализации проекта. «Обращает на себя внимание тот факт, что Иркутская область по объему финансирования этого проекта — в лидерах в СФО.

«Из федерального бюджета суммарно в 2017—2018 гг. на эти цели Приангарью было выделено 1 089 млн рублей, что является самым весомым показателем среди сибирских регионов. При этом, сохраняют актуальность такие вопросы как своевременность проведения конкурсных процедур, комплексность проектов и решений по благоустройству», — отметил Сергей Брилка.

Отметим, что всего на «Формирование комфортной городской среды» в СФО было направлено из всех видов бюджета в 2017 году 4,49 млрд рублей, в 2018 году — 4,76 млдр рублей.

По итогам заседания будет принято решение Совета законодателей СФО, которое будет направлено в комиссию по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

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