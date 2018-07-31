Участники фестиваля «Знаменка» на Урале создадут гимн ЭКСПО-2025

Фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» пройдет на берегу реки Пышма вблизи села Знаменское в Сухоложском районе. По оценкам организаторов, с 3 по 5 августа он соберет не менее пяти тысяч человек. «Знаменка» в этом году будет посвящена крупнейшим событиям, проходящим этим летом в Свердловской области и России.

«Например, тема оформления лагерей на поляне “Логово фаната” еще раз напомнит о недавно завершившемся чемпионате мира по футболу. Постоянный конкурс “Парочка Знаменки” в этом году будет посвящен всемирной выставке ЭКСПО-2025, на право проведения которой претендует Екатеринбург. По словам организаторов, участники будут изобретать новые формы вечного двигателя, машины времени и других прогрессивных устройств, которые, возможно, станут реальностью уже через некоторое время. А в завершение конкурса его участникам предстоит создать гимн ЭКСПО-2025», — говорится в сообщении.

В 2017 году фестиваль «Знаменка» посетил глава региона Евгений Куйвашев, он договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Тема участия Екатеринбурга в борьбе за право проведения всемирной выставки стала одной из главных в разговоре лидера Свердловской области с участниками встречи, прошедшей на фестивале.

Екатеринбург, Осака и Баку претендуют на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре путем тайного голосования. Проведение «Экспо-2025» запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.