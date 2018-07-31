В омском детском саду откроют специальную группу для аллергиков
В новом учебном году в одном из детских садов Омска откроется группа специально для детей с аллергией.
В новом учебном году в одном из детских садов Омска откроется группа специально для детей с аллергией.
Как рассказали в мэрии, в детском саду № 198 (ул. Фугенфирова, 11а) уже проходит комплектование группы для детей, страдающих пищевой аллергией на молоко и молочные продукты, 2014−2015 года рождения. Воспитанникам специализированной группы организуют сбалансированное питание с учетом аллергии.
«Немало родителей сталкивается с проблемой определения ребенка, имеющего пищевую аллергию на лактозу, в дошкольное учреждение. В нашем городе отсутствуют специализированные детские сады, но впервые в новом учебном году откроется группа для детей данной категории», — объяснила исполняющий обязанности начальника отдела дошкольного образования департамента образования Оксана Орлова.
В мэрии уточнили: для постановки ребенка на учет необходимо обратиться в департамент образования: ул. К. Либкнехта, 33, 207, часы приема:
Дополнительная информация по телефонам: 20−08−46, 20−09−55, 20−05−23, 20−01−00.