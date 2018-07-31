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10:02 (мск), источник: СуперОмск

В омском детском саду откроют специальную группу для аллергиков

В новом учебном году в одном из детских садов Омска откроется группа специально для детей с аллергией.

Источник: AP 2018

Как рассказали в мэрии, в детском саду № 198 (ул. Фугенфирова, 11а) уже проходит комплектование группы для детей, страдающих пищевой аллергией на молоко и молочные продукты, 2014−2015 года рождения. Воспитанникам специализированной группы организуют сбалансированное питание с учетом аллергии.

«Немало родителей сталкивается с проблемой определения ребенка, имеющего пищевую аллергию на лактозу, в дошкольное учреждение. В нашем городе отсутствуют специализированные детские сады, но впервые в новом учебном году откроется группа для детей данной категории», — объяснила исполняющий обязанности начальника отдела дошкольного образования департамента образования Оксана Орлова.

В мэрии уточнили: для постановки ребенка на учет необходимо обратиться в департамент образования: ул. К. Либкнехта, 33, 207, часы приема: 14:00—17:00. Нужны следующие документы: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении, заключение отделения аллергологии и иммунологии БУЗОО «Городская детская клиническая больница им. В. П. Бисяриной».

Дополнительная информация по телефонам: 20−08−46, 20−09−55, 20−05−23, 20−01−00.

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