Препарат для профилактики ВИЧ вырастили на рисовой плантации

Как показали предварительные эксперименты in vitro, грубый экстракт риса в значительной степени нейтрализует вирус. По мнению авторов работы, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, рис может стать дешевой альтернативной платформой для производства средств профилактики заражения ВИЧ наружного применения (микробицидов).