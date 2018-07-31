Препарат для профилактики ВИЧ вырастили на рисовой плантации

Как показали предварительные эксперименты in vitro, грубый экстракт риса в значительной степени нейтрализует вирус. По мнению авторов работы, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, рис может стать дешевой альтернативной платформой для производства средств профилактики заражения ВИЧ наружного применения (микробицидов).

Для профилактики заражения вирусом иммунодефицита человека при половом контакте разрабатываются средства наружного применения — микробициды, которые при применении перед контактом должны снижать риск заражения благодаря наличию противовирусных компонентов. Несмотря на то, что первые микробициды в клинических испытаниях не показали эффективности, исследователи продолжают работать над этими средствами и предлагают усиливать их действие комбинированием противовирусных белков. Кроме того, доступность микробицидов по-прежнему ограничивает высокая стоимость производства и очистки рекомбинантных белков.

Исследователи из Агротехнического центра университета Льейды (Испания) предложили производить белки, связывающие вирус, в рисе. По словам ученых, рис удобен в качестве платформы для получения рекомбинантных белков, потому что его можно выращивать прямо в регионе с высоким риском распространения ВИЧ. К тому же, белки риса безопасны, поэтому противовирусные компоненты можно от них не очищать. Наконец, рис, в отличие от чистых препаратов рекомбинантных белков, удобно хранить.

В новой работе ученые представили модифицированный сорт, в геном которого встроены сразу три гена — моноклонального антитела 2G12 против вирусного белка gp120, а также белков из группы лектинов, выделенных из водорослей — гриффитсина и циановирина-N, которые ранее показали высокое сродство к белкам ВИЧ. Белок gp120 необходим вирусу для проникновения в лимфоциты, поэтому его блокировка должна снижать вероятность заражения.

В экспериментах in vitro с грубым экстрактом риса, содержащим указанные компоненты, авторы работы показали при помощи иммуноферментного анализа и на клетках, что экстракт обладает нейтрализующим эффектом против различных штаммов и изолятов ВИЧ-1. Кроме того, по сравнению с чистой смесью всех трех связывающих вирус белков, экстракт риса показал более высокую эффективность, вероятно за счет белков самого растения. На следующем этапе эксперимента ученые планируют проверить эффективность рисового экстракта на животных.

Эффективной вакцины от ВИЧ пока не разработано — несмотря на то, что недавно ученые представили прототип новой «мозаичной» вакцины, в экспериментах на приматах она защитила животных от заражения только в двух третях случаев. Самым надежным способом профилактики заражения остается барьерный метод (в частности, использование презерватива). Альтернативой ему может быть только постоянный прием ингибиторов транскриптазы вируса (таких как тенофовир), которые обычно недоступны широким слоям населения. Впрочем, в качестве средства профилактики в настоящее время также испытываются препараты антител, которые нужно вводить в кровь — одна инъекция может защитить от заражения на несколько месяцев.

Почитать о ситуации с ВИЧ в мире и, в частности, в России можно в нашем материале «Успеть за 10 лет».