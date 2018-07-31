Цены вверх. Из-за отмены долевого строительства жилье подорожает

Реформа финансирования строительства жилья — переход к проектному финансированию — идет строго по плану. В конце июня, как это и было зафиксировано в «дорожной карте», правительство утвердило критерии для банков, которые уже с 1 июля текущего года могут начать работать по новой схеме. Критерии весьма жесткие, но оправданные: власти делают все возможное, чтобы проблемы обманутых дольщиков остались досадным пережитком прошлого.

Банки выбраны.

Отныне владельцы компаний-застройщиков ответственны за те убытки, которые они могут нанести участникам долевого строительства. Им запрещаются операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств со стороны третьих лиц, покупка ценных бумаг, операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ.

Теперь застройщик вправе начинать стройку с привлечением средств дольщиков только при условии размещения денег на счетах эскроу. А деньги на этих счетах, открытых гражданами, будут страховаться на сумму не более 10 млн рублей. Эти изменения касаются строительных проектов, зарегистрированных после 1 июля 2019 года.

Банк, чтобы получить возможность открывать эскроу-счета, должен быть участником единого института развития в жилищной сфере ДОМ. РФ (ранее АИЖК) или иметь высший кредитный рейтинг по национальной шкале от рейтинговых агентств АКРА или «Эксперт РА». При этом правительство разрешило открывать эскроу-счета банкам, которые находятся на санации, и банкам, которые попали в санкционные списки. Центробанк, в свою очередь, до конца года пересмотрит свои нормативные акты и разработает механизм гарантирования.

Уровень защиты.

Что все эти изменения сулят конечным покупателям жилья? Эскроу-счета — это по факту способ обеспечения обязательства застройщика перед участником долевого строительства, который исключают риски мошенничества или неисполнения обязательств девелопером.

До тех пор, пока банк как сторона договора не удостоверится, что дом построен и все предусмотренные законом документы предоставлены, застройщик денег не получит.

Напомним, что сегодня строительство жилья финансируют сами покупатели по схеме договоров долевого строительства (ДДУ). Схема ДДУ существует с 2005 года, однако она так и не смогла решить проблему обманутых дольщиков.

Станет ли новый механизм защитой от подобных проблем? Да, поскольку, с одной стороны, с прошлого года заработал Фонд защиты прав дольщиков, который получает отчисления от застройщиков с каждым заложенным фундаментом и берет на себя ответственность достроить незавершенный объект. С другой стороны, вводится новый механизм финансирования, который в принципе исключает появление обманутых дольщиков.

Например, недавно начались проблемы у одного из крупнейших застройщиков Московской области — компании Urban Group. Власти уже закончили аудит состояния Urban Group и подготовили «дорожную карту» по его выполнению его обязательств. В частности, пообещали достроить все объекты UG за счет средств Фонда защиты дольщиков (то есть счет средств федерального бюджета) и бюджета Московской области. В начале июля региональный парламент принял решение увеличить расходы областного бюджета на 2018 год на 18,5 млрд рублей.

Роста цен не избежать.

Совершенно справедливы опасения, что реформа приведет к подорожанию квадратных метров жилья, ведь девелоперу придется или искать инвесторов, или брать кредит в банке. По оценкам экспертов, расходы девелопера по новой схеме будут выше прежних примерно на треть, что приведет к существенному удорожания квартир. Именно поэтому зафиксирован рост спроса на покупку жилья еще по старой системе долевого участия — это последний шанс приобрести квартиру по низкой цене.

Изменения в законодательстве также приведут и к изменению качества жилья. Теперь застройщику придется максимально быстро возводить дом, чтобы получить доступ к средствам дольщиков. По этой причине все девелоперы сделают упор на панельное жилье эконом-класса — только такой дом можно построить быстро. Стоит забыть и о доступных красивых жилых комплексах с архитектурной составляющей — все это теперь будет очень дорого.