В Перми изменится расписание нескольких автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов

Трамвай № 10 по просьбам пассажиров будет отправляться в 7.00 с остановки «Школа № 107», а также с остановки «улица Максима Горького» в 17.06.

На троллейбусном маршруте № 8 один рейс перенесут на 17.08 с остановки АО «Велта». Кроме того, по данным пассажиропотока будет скорректированы отправления маршрута № 10 в выходные дни с остановки «Микрорайон Парковый» после 20.00.

Автобусные маршруты № 18, 33, 35, 52, 53 и 74 в связи с окончанием ремонта Коммунального моста переходят на своё обычное расписание, которое было до начала ремонтных работ. Кроме того, на маршрутах № 18, 52 и 74 в течение дня будет скорректировано отправление рейсов.

Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на сайте.