В пятницу резко похолодает

В Пермском крае за минувшие выходные выпало больше месячной нормы осадков. Самые серьезные ливни прошли вечером 28 июля и ночью 29. Больше всего осадков выпало в Добрянке — 85 мм за 12 часов. Это превышает месячную норму. Меньше всего — в Перми. Обычно осадки свыше 80 мм в Прикамье наблюдаются крайне редко. Последний подобный случай был зафиксирован в Губахе 25 июня 2015-го. Тогда за 12 часов выпало 117 мм осадков.