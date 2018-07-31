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10:27 (мск), источник: Вести - Пермь

В пятницу резко похолодает

В пятницу ожидается похолодание с дневной температурой около +15 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае за минувшие выходные выпало больше месячной нормы осадков. Самые серьезные ливни прошли вечером 28 июля и ночью 29. Больше всего осадков выпало в Добрянке — 85 мм за 12 часов. Это превышает месячную норму. Меньше всего — в Перми. Обычно осадки свыше 80 мм в Прикамье наблюдаются крайне редко. Последний подобный случай был зафиксирован в Губахе 25 июня 2015-го. Тогда за 12 часов выпало 117 мм осадков.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: «31 июля в Перми температура повысится до 25 градусов, в среду на 1 градус выше, затем с севера подойдет грозовой фронт, грозы и дожди пройдут преимущественно по центральным и северным районам края, затем в пятницу ожидается похолодание с дневной температурой около +15С. Но похолодание будет недолгим, к середине первой декады температура вернется к климатической норме».

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