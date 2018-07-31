Самарские студенты предложили продлить трамвайный маршрут № 13
Такую инициативу молодые люди высказали на форуме «iВолга».
Такую инициативу молодые люди высказали на форуме «iВолга».
В Самаре могут изменить схему движения трамвая № 13. Такое предложение озвучили главе города Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга».
Так, студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13, который сейчас ходит от Костромского переулка до Постникова оврага, до разворотного кольца рядом с торговым центром «Апельсин».
— Это значительно облегчило бы жизнь нам и преподавателям, — отметили студенты.
В ответ на это Елена Лапушкина заявила, что обсудит этот вопрос с сотрудниками профильных ведомств в ближайшее время. По ее словам, если продление маршрута не вызовет