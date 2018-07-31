Самарские студенты предложили продлить трамвайный маршрут № 13

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут изменить схему движения трамвая № 13. Такое предложение озвучили главе города Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга».

Так, студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13, который сейчас ходит от Костромского переулка до Постникова оврага, до разворотного кольца рядом с торговым центром «Апельсин».

— Это значительно облегчило бы жизнь нам и преподавателям, — отметили студенты.