В Ленинском районе за два дня сделали дорогу на улице Политотдельской
В Ленинском районе Нижнего Новгорода за два дня сделали дорогу с твердым покрытием в частном секторе. Об этом сообщает
В Ленинском районе Нижнего Новгорода за два дня сделали дорогу с твердым покрытием в частном секторе. Об этом сообщает
Решить этот вопрос поручил глава города Владимир Панов в ходе встречи с жителями 26 июля.
Вчера, 30 июля 2018 года, заместитель главы горадминистрации Александр Герасименко и исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Алексей Глазов навестили жительницу Ленинского района Ирину Васину, которая и просила Панова помочь с ремонтом.
По словам Герасименко, силами подрядной организации ООО «СпецДорСтрой» в течение