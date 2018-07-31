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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе за два дня сделали дорогу на улице Политотдельской

В Ленинском районе Нижнего Новгорода за два дня сделали дорогу с твердым покрытием в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: admgor.nnov.ru

Решить этот вопрос поручил глава города Владимир Панов в ходе встречи с жителями 26 июля.

Вчера, 30 июля 2018 года, заместитель главы горадминистрации Александр Герасименко и исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Алексей Глазов навестили жительницу Ленинского района Ирину Васину, которая и просила Панова помочь с ремонтом.

По словам Герасименко, силами подрядной организации ООО «СпецДорСтрой» в течение 28—29 июля были выполнены работы по планировке и устройству дорожного полотна инертным материалом. Отремонтированный участок тянется на 213 метров. На работы строители потратили 150 тонн гранулята.

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