В Ленинском районе за два дня сделали дорогу на улице Политотдельской

Источник: admgor.nnov.ru

Решить этот вопрос поручил глава города Владимир Панов в ходе встречи с жителями 26 июля.

Вчера, 30 июля 2018 года, заместитель главы горадминистрации Александр Герасименко и исполняющий обязанности главы администрации Ленинского района Алексей Глазов навестили жительницу Ленинского района Ирину Васину, которая и просила Панова помочь с ремонтом.