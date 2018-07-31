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11:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск станет доступнее для туристов, поезда придут по местному времени

Важные изменения, которые начнут работать в августе.

В августе хабаровчан ждут важные изменения: работающие пенсионеры станут получать больше, водительские права обойдутся дороже, на вокзале начнут указывать местное время прибытия поездов, туристам станет проще въехать на Дальний Восток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Работающие пенсионеры начнут получать больше

С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Нововведение коснется сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.

Сумма прибавки окажется у всех разной. Ее будут рассчитывать индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы. Максимальная выпалата составит 3 пенсионных балла или 235,74 рубля.

Поезда прибудут по местному времени

С начала августа на всех информационных носителях РЖД сведения о расписании движения поездов дальнего и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени. Таким образом, хабаровское время пассажиры смогут увидеть, например, на электронном табло на вокзале.

Сейчас идут технические работы по изменению действующей информационной системы.

Так перевозчик планирует улучшить качество обслуживания пассажиров.

Водительские права обойдутся дороже

Загранпаспорта, водительские права и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца вырастут в цене. Размер государственной пошлины на выдачу этих документов станет больше с 3 августа.

Стоимость получения документов раньше/по новым правилам:

Биометрический загранпаспорт: 1,5 тыс рублей/2,5 тыс рублей — детский, 3,5 тыс рублей/5 тыс рублей — взрослый.
Права нового образца: 2 тыс рублей/3 тыс рублей.
Свидетельство о регистрации автомобиля: 500 рублей/1,5 тыс рублей.

Пошлины на оформление документов старого образца останутся без изменений.

Хабаровск станет доступнее для туристов

До первого сентября в аэропорту Хабаровска должен заработать механизм, который позволит иностранцам въезжать в упрощенном порядке по электронной визе.

Кроме того, по электронной визе можно будет с сентября прилететь в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный).

До сих пор электронные визы действовали только для тех, кто попадал в страну через Калининград или Владивосток. Впрочем, воспользоваться ими по-прежнему может не каждый иностранец — действие электронных виз распространяется на граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии.

Цены на водку уравняют

В конце августа в России изменятся цены на водку крепостью 37−39%. Минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.

Приказ минфина о повышении цены должен вступить в силу 19 августа.

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