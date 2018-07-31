Движение по трем улицам ограничат в Ростове-на-Дону
Движение по трем улицам планируется ограничить в
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Движение по трем улицам планируется ограничить в
Как сообщает городской департамент автодорог, с 20 августа по 15 октября будет ограничено движение по правой полосе проспекта Шолохова от 14-й Линии до площади Энергетиков.
Аналогичные ограничения будут действовать на участке 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева и улице 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.
Причина неудобств — строительство кабельной линии.