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11:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по трем улицам ограничат в Ростове-на-Дону

Движение по трем улицам планируется ограничить в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 20 августа по 15 октября будет ограничено движение по правой полосе проспекта Шолохова от 14-й Линии до площади Энергетиков.

Аналогичные ограничения будут действовать на участке 14-й Линии от проспекта Шолохова до улицы Текучева и улице 1-й Конной Армии от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.

Причина неудобств — строительство кабельной линии.

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