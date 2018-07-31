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11:47 (мск), источник: Publika.md

Центральные улицы Кишинёва отремонтируют повторно из-за допущенных нарушений

В центре Кишинева снова начали ремонт. На улице Александри, где работу закончили совсем недавно, переделывают бордюры на пешеходных переходах.

Источник: Publika.md

Недочеты подрядчик исправляет за свой счет.

«Вы видели, что творится на центральной улице. На остановках просел асфальт. Все из-за спешки в работе».

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«Так у нас везде и всегда. Нет контроля и никто не несет ответственности».

В мэрии подтверждают — на проспектах Штефана чел Маре и Константина Негруцци кое-как сделали стоки ливневой канализации и положили асфальт на остановках. Здесь тоже будут все переделывать. И тоже за счет подрядчика.

«Мы выявили отколо 30 типов нарушений. Проблемных участков — больше ста», — сообщил глава муниципального управления транспорта Виталий Бутучел.

В мэрии не исключают, что выявлены еще не все нарушения. На этой неделе специалисты госадминистрации проверят качество дорожного покрытия. Все три улицы ремонтировала одна румынская фирма. Исправить все она должна до конца ноября. Ремонт центральных улиц начали в 2015-м и завершили в мае этого года. Бюджет проекта составил 22 млн евро.

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