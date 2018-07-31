Из Санкт-Петербурга в Сертолово отправятся электропоезда

Источник: Аргументы и факты

Проект запуска электрички из Санкт-Петербурга в Сертолово обсудили на совещании развитию железнодорожной инфраструктуры транспортной системы региона, сообщает Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

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Проект запуска электропоездов в Сертолово с остановкой у онкоцентра в Песочном получил поддержку правительств Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Для оперативного решения транспортных проблем необходимо модернизировать существующую железнодорожную инфраструктуру, которая сейчас используется слабо.

«На совещании обсуждались практические пути реализации проекта, создание рабочей группы, конструктивно-технологические решения, — говорится в сообщении дирекции. — Представители ОАО “РЖД” поддержали необходимость инвестирования средств в данный проект».