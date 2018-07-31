Из Санкт-Петербурга в Сертолово отправятся электропоезда
Представители ОАО «РЖД» поддержали необходимость инвестирования средств.
Представители ОАО «РЖД» поддержали необходимость инвестирования средств.
Проект запуска электрички из
Проект запуска электропоездов в Сертолово с остановкой у онкоцентра в Песочном получил поддержку правительств
«На совещании обсуждались практические пути реализации проекта, создание рабочей группы,
Сообщается, что электропоезда «Ласточка» могут отправится по указанному маршруту до конца 2020 года.