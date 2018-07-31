Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Подписчики Лозы поспорили с ним о Крыме
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Дворкович впервые сделал заявление об уголовном деле однокурсника
МИД отреагировал на наказание за Крымский мост
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Адвокат Александра Бахтина: «Он впал в кому третьей степени»

Из-за тяжелого состояния экс-главе Богучанского района изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Источник: Комсомольская правда

Александр Бахтин, подозреваемый в получении крупных взяток, находится сейчас в тяжелом состоянии. Несколько дней назад он перенес инсульт и впал в кому. По словам адвоката Бахтина, Дарьи Кульшиной, врачи диагностировали у него кому третьей степени. Напомним, на Бахтина заведено 14 уголовных дел. По мнению следствия, он регулярно получал от предпринимателей 10-процентные откаты со сделок, связанных с муниципальными контрактами.

— Состояние Бахтина на сегодняшний момент крайне тяжелое, диагностирована кома третьей степени, — рассказала «Комсомольской правде» — Красноярск Дарья Кульшина, адвокат бывшего чиновника. — В связи с этим (и следователь мне только что это подтвердил) Бахтину изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Родственники и адвокат бывшего чиновника написали порядка сотни обращений в органы следствия, ГУФСИН и прокуратуру.

— В связи с поступившими обращениями родственников и адвоката обвиняемого органы предварительного следствия обратились в ГУФСИН России по Красноярскому краю для проведения повторного медицинского освидетельствования (ранее у Бахтина заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не выявлено — прим.), — добавили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Правда, как это будет исполнено не совсем ясно: Бахтин в коме и вряд ли сможет лично дать подписку.

Все новости региона
 Промысловики стали больше отчислять в бюджет
Караул, крабят!
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь