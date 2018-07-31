Адвокат Александра Бахтина: «Он впал в кому третьей степени»

Источник: Комсомольская правда

Александр Бахтин, подозреваемый в получении крупных взяток, находится сейчас в тяжелом состоянии. Несколько дней назад он перенес инсульт и впал в кому. По словам адвоката Бахтина, Дарьи Кульшиной, врачи диагностировали у него кому третьей степени. Напомним, на Бахтина заведено 14 уголовных дел. По мнению следствия, он регулярно получал от предпринимателей 10-процентные откаты со сделок, связанных с муниципальными контрактами.

— Состояние Бахтина на сегодняшний момент крайне тяжелое, диагностирована кома третьей степени, — рассказала «Комсомольской правде» — Красноярск Дарья Кульшина, адвокат бывшего чиновника. — В связи с этим (и следователь мне только что это подтвердил) Бахтину изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Родственники и адвокат бывшего чиновника написали порядка сотни обращений в органы следствия, ГУФСИН и прокуратуру.

— В связи с поступившими обращениями родственников и адвоката обвиняемого органы предварительного следствия обратились в ГУФСИН России по Красноярскому краю для проведения повторного медицинского освидетельствования (ранее у Бахтина заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не выявлено — прим.), — добавили в СУ СКР по Красноярскому краю.