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11:36 (мск), источник: VN.ru

Новосибирский театр сорвал рекордный грант — почти 14 млн рублей

Мюзикл «Римские каникулы» и оперетту Штрауса «Ночь в Венеции» увидят новосибирские ценители театрального искусства в этом году. На поставку двух итальянских спектаклей новосибирский храм Мельпомены получил почти 14 млн рублей из федерального бюджета.

«Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 1281 утвержден перечень некоммерческих организаций получателей субсидий на оказание государственной поддержки театрам и независимым театральным коллективам. Средства выделяются для реализации творческих проектов в 2018 году», — добавила пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова.

Название проекта — «Италия, с любовью». В борьбе за федеральные средства участвовали 15 российских театров, но самую большую сумму — 13,9 млн рублей — на постановки сразу двух спектаклей получил новосибирский Музыкальный театр. Мюзикл «Римские каникулы», выпущенный в прошлом году по мотивам одноименного фильма, и премьерную классическую оперетту Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» увидят театралы Новосибирска в этом году.

«Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости», — заметил врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Директор и художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис считает, что Новосибирский музыкальный театр завоевал внушительный грант заслуженно. «Наконец-то, Новосибирский музыкальный театр получил подтверждение тому, что он является одним из лидеров в своем жанре. Это выразилось в достаточно большой сумме федерального гранта, который дается совсем немногим театрам», — говорит деятель искусства.

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