Новосибирский театр сорвал рекордный грант — почти 14 млн рублей

«Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 1281 утвержден перечень некоммерческих организаций получателей субсидий на оказание государственной поддержки театрам и независимым театральным коллективам. Средства выделяются для реализации творческих проектов в 2018 году», — добавила пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова.

Название проекта — «Италия, с любовью». В борьбе за федеральные средства участвовали 15 российских театров, но самую большую сумму — 13,9 млн рублей — на постановки сразу двух спектаклей получил новосибирский Музыкальный театр. Мюзикл «Римские каникулы», выпущенный в прошлом году по мотивам одноименного фильма, и премьерную классическую оперетту Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции» увидят театралы Новосибирска в этом году.

«Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости», — заметил врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.