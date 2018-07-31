В ближайшие выходные троллейбус № 14 будет ходить по другому маршруту

Дорожные работы изменят маршрут троллейбуса № 14 на ближайшие выходные. Движение по проспекту Обуховской Обороны в одном направлении от набережной Обводного канала до моста Александра Невского будет недоступно с 12 часов ночи 4 августа до 04:35 утра 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».