Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Решена судьба «Дома-2» - СМИ
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Кузнецова
ЕС наказал шесть компаний из-за Крымского моста
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
11:40 (мск), источник: Piter.tv

В ближайшие выходные троллейбус № 14 будет ходить по другому маршруту

Изменения связаны с дорожными работами на участке.

Дорожные работы изменят маршрут троллейбуса № 14 на ближайшие выходные. Движение по проспекту Обуховской Обороны в одном направлении от набережной Обводного канала до моста Александра Невского будет недоступно с 12 часов ночи 4 августа до 04:35 утра 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

В эти дни троллейбус № 14 будет ходить от конечной станции «Река Оккервиль» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Бехтерева».

Ранее мы писали, что троллейбусы № 27 и 28 изменят свои маршруты из-за ремонта тепловых сетей.

Все новости региона
 Спорт с Никитой Гулиным
Иностранцы, которые выбрали Северную столицу: как к ним относятся петербурж
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь