Дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве
РИАМО — 31 июл. Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу в Москве, причиной стали проблемы с внутренними органами, сообщает во вторник РЕН ТВ.
РИАМО — 31 июл. Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу в Москве, причиной стали проблемы с внутренними органами, сообщает во вторник РЕН ТВ.
«Заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве, причиной стали проблемы с внутренними органами. Известному цирковому артисту предстоит пройти ряд обследований», — говорится в сообщении.
Аскольд Запашный — продюсер, заслуженный и народный артист РФ. Является художественным руководителем Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.