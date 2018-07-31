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12:53 (мск), источник: РИАМО

Дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве

РИАМО — 31 июл. Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу в Москве, причиной стали проблемы с внутренними органами, сообщает во вторник РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

«Заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве, причиной стали проблемы с внутренними органами. Известному цирковому артисту предстоит пройти ряд обследований», — говорится в сообщении.

Аскольд Запашный — продюсер, заслуженный и народный артист РФ. Является художественным руководителем Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

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