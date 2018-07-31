Благоустройство подмосковной усадьбы «Архангельское» начнется в 2019 году

«Это один из самых значимых проектов нашего бюро. Запланировано улучшение транспортной доступности музея, в отреставрированных помещениях и некапитальных сооружениях разместятся лектории, точки питания и современное выставочное пространство», — сказал Шапиро.

По его словам, особая задача проекта — сохранение экосистемы Лохина острова. Территорию планируется разделить на части с разным уровнем доступа посетителей, отметил Шапиро.

Также он уточнил, что все нововведения разработаны совместно с подмосковным министерством экологии и природопользования и не выходят за рамки существующих ограничений. План развития музея-усадьбы разработан на 2018−2025 годы.