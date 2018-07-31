Статистики научились отличать песни Маккартни и Леннона

Источник: AP 2018

«Вероятность того, что “In My Life” написал Маккартни, равна 0,18. Скорее всего, ее написал Леннон». Фанаты The Beatles и математики из Гарварда Марк Гликман и его бывший студент Дженсон Браун разработали методику статистического анализа, которая позволяет определить, кто из битлов написал песню.

Исследование стилистики, позволяющее выявить характерные для конкретного автора паттерны использования изобразительных приемов и отдельных элементов (при анализе текста — слов), называется стилометрией. Стилометрия позволила, в частности, закрепить авторство Шекспира за пьесой «Двойной обман» (Double Falsehood), которая ранее приписывалась другому автору. Стилометрическая методика Гликмана и Брауна анализирует не текст, а музыку, и позволяет определить, кто из битлов написал мелодию к той или иной песне.

Большую часть текстов и музыки The Beatles написали Пол Маккартни и Джон Леннон (Don't Pass Me By, как известно, написал Ринго). Однако есть масса песен, о которых точно неизвестно, написал их Леннон или Маккартни; воспоминания музыкантов расходятся, в частности, по лирической In my life c альбома Rubber Soul 1965 года.

Так же, как цвет раскладывают на красный, зеленый и синий в разных пропорциях, мы раскладываем песни Beatles — правда, у нас больше трех компонентов, целых 149. Марк Гликман

Мы учитываем частоты популярных аккордов и сочетания непопулярных, опорные ноты мелодии, частоту встречаемости переходов из одного аккорда в другой и одной ноты мелодии в другую, и мелодический контур. Последний позволяет оценить частоту смены высоты звука в музыкальной композиции. В песнях Леннона мелодический контур очень однообразен, в песнях Маккартни — наоборот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/En4fyOf-X1E?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.