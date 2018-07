Статистики научились отличать песни Маккартни и Леннона

«Вероятность того, что “In My Life” написал Маккартни, равна 0,18. Скорее всего, ее написал Леннон». Фанаты The Beatles и математики из Гарварда Марк Гликман и его бывший студент Дженсон Браун разработали методику статистического анализа, которая позволяет определить, кто из битлов написал песню.

Большую часть текстов и музыки The Beatles написали Пол Маккартни и Джон Леннон (Don't Pass Me By, как известно, написал Ринго). Однако есть масса песен, о которых точно неизвестно, написал их Леннон или Маккартни; воспоминания музыкантов расходятся, в частности, по лирической In my life c альбома Rubber Soul 1965 года.