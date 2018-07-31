ФСИН извинилась перед заключенным ярославской колонии за пытки

Источник: РИА "Новости"

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — сказал господин Максименко.

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Замдиректора ФСИН добавил, что все сотрудники, участовавшие в пытках, будут уволены. «Наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — сказал он.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного Евгения Макарова в колонии № 1 в Ярославской области. Полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 26 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По нему арестовали восьмерых сотрудников колонии (семеро отправлены в СИЗО, один — под домашний арест). Адвокат избитого заключенного Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись журналистам, покинула Россию из-за угроз.