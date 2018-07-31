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11:51 (мск), источник: НИА Красноярск

Полпред СФО побывал на «ТИМ «Бирюса»

Сегодня в ходе рабочей поездки в Красноярский край полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло открыл смену «Волонтёры Зимней универсиады 2019» Международного молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2018».

Источник: НИА Красноярск

Отметим, что участниками этой смены стали более 700 человек из 10 стран и 67 регионов России, проходящих подготовку, чтобы стать волонтёрами XXIX Всемирных зимних студенческих спортивных игр в г. Красноярске. В рамках форума планируется обсудить способы вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность, особенности волонтёрства при сопровождении масштабных спортивных и культурных событий. Авторы лучших проектов по социальному и событийному добровольчеству по итогам конкурса грантов Федерального агентства по делам молодёжи получат финансовую поддержку.

Полномочный представитель осмотрел выставку форума и ответил на вопросы участников.

«Совсем скоро, в 2019 году Россия будет принимать важнейшее студенческое спортивное событие — зимнюю Универсиаду, для всех нас это высокая честь и большая ответственность», — сказал Меняйло.

По его словам, сегодня к волонтёрам, которые работают на масштабных спортивных или культурных мероприятиях, предъявляются все более высокие требования, и дополнительное обучение, например участие в таких форумах, позволяет им соответствовать.

Отметим, что «ТИМ Бирюса» продолжит свою работу до 9 сентября.

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