Полпред СФО побывал на «ТИМ «Бирюса»

Источник: НИА Красноярск

Отметим, что участниками этой смены стали более 700 человек из 10 стран и 67 регионов России, проходящих подготовку, чтобы стать волонтёрами XXIX Всемирных зимних студенческих спортивных игр в г. Красноярске. В рамках форума планируется обсудить способы вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность, особенности волонтёрства при сопровождении масштабных спортивных и культурных событий. Авторы лучших проектов по социальному и событийному добровольчеству по итогам конкурса грантов Федерального агентства по делам молодёжи получат финансовую поддержку.

Полномочный представитель осмотрел выставку форума и ответил на вопросы участников.

«Совсем скоро, в 2019 году Россия будет принимать важнейшее студенческое спортивное событие — зимнюю Универсиаду, для всех нас это высокая честь и большая ответственность», — сказал Меняйло.

По его словам, сегодня к волонтёрам, которые работают на масштабных спортивных или культурных мероприятиях, предъявляются все более высокие требования, и дополнительное обучение, например участие в таких форумах, позволяет им соответствовать.