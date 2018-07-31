В Красноярске 1 августа начинают ремонт Коммунального моста

Коммунальный мост в Красноярске начинают ремонтировать. Уже 1 августа дорожники начнут фрезами снимать слой асфальта на участке над Абаканской протокой. Подрядчиком выступает ООО «НБС-Сибирь». Кстати, в этом году обещают не перекрывать движение по мосту даже полосами. Дорожники установят специальные конус, которые вместе с ними будут сдвигаться по мере завершения работ. То есть движение на мосту все же будет частично ограничено, когда подрядчик приступит к укладке нового асфальта.