В Красноярске 1 августа начинают ремонт Коммунального моста
Движение перекрывать не будут — ограничат частично.
Движение перекрывать не будут — ограничат частично.
Коммунальный мост в Красноярске начинают ремонтировать. Уже 1 августа дорожники начнут фрезами снимать слой асфальта на участке над Абаканской протокой. Подрядчиком выступает ООО «НБС-Сибирь». Кстати, в этом году обещают не перекрывать движение по мосту даже полосами. Дорожники установят специальные конус, которые вместе с ними будут сдвигаться по мере завершения работ. То есть движение на мосту все же будет частично ограничено, когда подрядчик приступит к укладке нового асфальта.
Кроме этого, дорожники отремонтируют деформационные швы над основным руслом. Чтобы это выполнить, с обеих сторон шва снимут по пять метров асфальтобетонного покрытия. Затем заменят компенсаторы и изоляцию. А уж потом заполнят швы мастикой. Работы завершат 15 сентября. Стоить он будет 23,642 миллиона рублей.