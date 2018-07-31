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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске 1 августа начинают ремонт Коммунального моста

Движение перекрывать не будут — ограничат частично.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальный мост в Красноярске начинают ремонтировать. Уже 1 августа дорожники начнут фрезами снимать слой асфальта на участке над Абаканской протокой. Подрядчиком выступает ООО «НБС-Сибирь». Кстати, в этом году обещают не перекрывать движение по мосту даже полосами. Дорожники установят специальные конус, которые вместе с ними будут сдвигаться по мере завершения работ. То есть движение на мосту все же будет частично ограничено, когда подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

Кроме этого, дорожники отремонтируют деформационные швы над основным руслом. Чтобы это выполнить, с обеих сторон шва снимут по пять метров асфальтобетонного покрытия. Затем заменят компенсаторы и изоляцию. А уж потом заполнят швы мастикой. Работы завершат 15 сентября. Стоить он будет 23,642 миллиона рублей.

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