4 августа в Казани пройдет фестиваль творчества Open Art Festival

В этом году организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. На территории всего фестиваля будут выступать молодые и талантливые уличные музыканты, креативные артисты, писатели и поэты, художники и другие интересные личности.

Горожане смогут послушать выступления куратора галереи «Виктория» из Самары Сергея Баландина, руководителя дзен-театра «Лисдиз» Изольды Осокиной, искусствоведов Юлианы Ермолаевой и Михаила Яо, заслуженного художника РТ, члена Союза художников России Альфрида Шаймарданова, поэта, журналиста, доцента кафедры журналистики КФУ Айрата Бик-Булатова. Также казанские поэты Айрат Бик-Булатов, Анна Русс и другие прочтут свои стихи.

Для горожан приготовят хендмейд-маркет, фудкорт, сцену с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами. Кроме того, гостей порадуют экскурсии по фестивалю, «фотосушка», зона отдыха, фотозона, а все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах.

Open Art Festival — это интерактивный фестиваль, основная цель которого — создать пространство для взаимодействия художников, поэтов, архитекторов между собой и жителями города для обмена опытом и развития культурной среды, а также привлечь внимание к искусству и творческим ценностям через формат интерактивных культурно-развлекательных проектов. В Казани Open Art Festival пройдет в третий раз.