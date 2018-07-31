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11:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 августа в Казани пройдет фестиваль творчества Open Art Festival

(Город Казань KZN.RU, 31 июля). 4 августа на одной из крупных площадок Казани — в Горкинско-Ометьевском лесу — пройдет ежегодный фестиваль совместного творчества Open Art Festival.

В этом году организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. На территории всего фестиваля будут выступать молодые и талантливые уличные музыканты, креативные артисты, писатели и поэты, художники и другие интересные личности.

Горожане смогут послушать выступления куратора галереи «Виктория» из Самары Сергея Баландина, руководителя дзен-театра «Лисдиз» Изольды Осокиной, искусствоведов Юлианы Ермолаевой и Михаила Яо, заслуженного художника РТ, члена Союза художников России Альфрида Шаймарданова, поэта, журналиста, доцента кафедры журналистики КФУ Айрата Бик-Булатова. Также казанские поэты Айрат Бик-Булатов, Анна Русс и другие прочтут свои стихи.

Для горожан приготовят хендмейд-маркет, фудкорт, сцену с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами. Кроме того, гостей порадуют экскурсии по фестивалю, «фотосушка», зона отдыха, фотозона, а все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах.

Open Art Festival — это интерактивный фестиваль, основная цель которого — создать пространство для взаимодействия художников, поэтов, архитекторов между собой и жителями города для обмена опытом и развития культурной среды, а также привлечь внимание к искусству и творческим ценностям через формат интерактивных культурно-развлекательных проектов. В Казани Open Art Festival пройдет в третий раз.

Фестиваль начнется в 11.00 и продлится до 21.00, сообщает Управление культуры.

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