4 августа в Казани пройдет фестиваль творчества Open Art Festival
(Город Казань KZN.RU, 31 июля). 4 августа на одной из крупных площадок Казани — в
(Город Казань KZN.RU, 31 июля). 4 августа на одной из крупных площадок Казани — в
В этом году организаторы подготовили насыщенную
Горожане смогут послушать выступления куратора галереи «Виктория» из Самары Сергея Баландина, руководителя
Для горожан приготовят
Open Art Festival — это интерактивный фестиваль, основная цель которого — создать пространство для взаимодействия художников, поэтов, архитекторов между собой и жителями города для обмена опытом и развития культурной среды, а также привлечь внимание к искусству и творческим ценностям через формат интерактивных
Фестиваль начнется в 11.00 и продлится до 21.00, сообщает Управление культуры.