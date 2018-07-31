Как калининградцы переносят аномальную жару

МЧС называет эти дни аномально жаркими. Днем воздух разогрет на 7−8 градусов больше обычного. По данным синоптиков, в городе днем было плюс 30, в ближайшие дни плюс 31. Жара разливается и по улицам Москвы и набережным Петербурга, такую погоду из-за формы одежды принято называть сарафанной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kGGYhVGO7io?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Калининградцы изнывают от жары. Температура воздуха на 7−8 градусов выше климатической нормы. В магазинах раскупают вентиляторы.

Андрей Фадеичев, продавец-консультант магазина бытовой техники:

— Самым раскупаемым элементом у нас являются вентиляторы, больше всего напольные. Их можно переносить по квартире, а для настольных нужен стол, а так в угол поставил, и удобно, они очень мощные, конечно.

На улице от духоты спасают прохладительные напитки или мороженое.

Дарина Агафонова, продавец мороженого:

— Я не имею права есть свое мороженое, потому что у нас рожки считаются. И здесь реально жарко, здесь аппараты друг на друга дуют, и из-за этого жара такая получается.

Пока взрослые вынуждены работать даже в такую сильную жару, маленькие калининградцы радуются по настоящему летней погоде. А для того чтобы дети не перегрелись, в детских садах приняты особенные меры: специальные выносные бассейны, солнцезащитные зонтики. У каждого малыша — головной убор.

Кирилл Рязанцев, корреспондент:

— Летом, а особенно в жаркую погоду, дорожки и веранды в детском садике поливаются два раза в день, так легче спасаться от жары и пыль прибивает.

Татьяна Богачева, заведующая детским садом № 56:

— Игры с применение водяных пистолетов сейчас очень актуальны, различного рода брызгалки все это доставляет массу удовольствия и позволяет использовать факторы: солнце, воздух и вода и превратить их в лучших друзей.