Как калининградцы переносят аномальную жару
Одной из главных и обсуждаемых тем этих дней в регионе стала погода.
Одной из главных и обсуждаемых тем этих дней в регионе стала погода.
МЧС называет эти дни аномально жаркими. Днем воздух разогрет на 7−8 градусов больше обычного. По данным синоптиков, в городе днем было плюс 30, в ближайшие дни плюс 31. Жара разливается и по улицам Москвы и набережным Петербурга, такую погоду
Калининградцы изнывают от жары. Температура воздуха на 7−8 градусов выше климатической нормы. В магазинах раскупают вентиляторы.
Андрей Фадеичев,
— Самым раскупаемым элементом у нас являются вентиляторы, больше всего напольные. Их можно переносить по квартире, а для настольных нужен стол, а так в угол поставил, и удобно, они очень мощные, конечно.
На улице от духоты спасают прохладительные напитки или мороженое.
Дарина Агафонова, продавец мороженого:
— Я не имею права есть свое мороженое, потому что у нас рожки считаются. И здесь реально жарко, здесь аппараты друг на друга дуют, и
Пока взрослые вынуждены работать даже в такую сильную жару, маленькие калининградцы радуются по настоящему летней погоде. А для того чтобы дети не перегрелись, в детских садах приняты особенные меры: специальные выносные бассейны, солнцезащитные зонтики. У каждого малыша — головной убор.
Кирилл Рязанцев, корреспондент:
— Летом, а особенно в жаркую погоду, дорожки и веранды в детском садике поливаются два раза в день, так легче спасаться от жары и пыль прибивает.
Татьяна Богачева, заведующая детским садом № 56:
— Игры с применение водяных пистолетов сейчас очень актуальны, различного рода брызгалки все это доставляет массу удовольствия и позволяет использовать факторы: солнце, воздух и вода и превратить их в лучших друзей.
Столбик термометра поднялся до + 32 в тени. Также в первый рабочий день и в течение всей недели в регионе возможны грозы, но к четвергу воздух станет немного прохладней 26- 28 градусов тепла.