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11:43 (мск), источник: Вести - Калининград

Как калининградцы переносят аномальную жару

Одной из главных и обсуждаемых тем этих дней в регионе стала погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 760 мм рт. ст. 2 м/с

МЧС называет эти дни аномально жаркими. Днем воздух разогрет на 7−8 градусов больше обычного. По данным синоптиков, в городе днем было плюс 30, в ближайшие дни плюс 31. Жара разливается и по улицам Москвы и набережным Петербурга, такую погоду из-за формы одежды принято называть сарафанной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Калининградцы изнывают от жары. Температура воздуха на 7−8 градусов выше климатической нормы. В магазинах раскупают вентиляторы.

Андрей Фадеичев, продавец-консультант магазина бытовой техники:

— Самым раскупаемым элементом у нас являются вентиляторы, больше всего напольные. Их можно переносить по квартире, а для настольных нужен стол, а так в угол поставил, и удобно, они очень мощные, конечно.

На улице от духоты спасают прохладительные напитки или мороженое.

Дарина Агафонова, продавец мороженого:

— Я не имею права есть свое мороженое, потому что у нас рожки считаются. И здесь реально жарко, здесь аппараты друг на друга дуют, и из-за этого жара такая получается.

Пока взрослые вынуждены работать даже в такую сильную жару, маленькие калининградцы радуются по настоящему летней погоде. А для того чтобы дети не перегрелись, в детских садах приняты особенные меры: специальные выносные бассейны, солнцезащитные зонтики. У каждого малыша — головной убор.

Кирилл Рязанцев, корреспондент:

— Летом, а особенно в жаркую погоду, дорожки и веранды в детском садике поливаются два раза в день, так легче спасаться от жары и пыль прибивает.

Татьяна Богачева, заведующая детским садом № 56:

— Игры с применение водяных пистолетов сейчас очень актуальны, различного рода брызгалки все это доставляет массу удовольствия и позволяет использовать факторы: солнце, воздух и вода и превратить их в лучших друзей.

Столбик термометра поднялся до + 32 в тени. Также в первый рабочий день и в течение всей недели в регионе возможны грозы, но к четвергу воздух станет немного прохладней 26- 28 градусов тепла.

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