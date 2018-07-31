Вячеслав Шпорт открыл центр робототехники в Комсомольске

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт открыл в Комсомольске-на-Амуре центр робототехники. Полное название научно-образовательного центра: «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии», расположен он в Комсомольском-на-Амуре государственном университете.



Центр промышленной робототехники занимает 210 квадратных метров, оборудован тремя современным учебными стендами FESTO (Германия) и восемью промышленными роботами компании KUKA (Германия), которые собраны в производственные ячейки, а также вспомогательным технологическим оборудованием, среди которого уникальная установка опто-волоконного лазера компании IPG (Россия) высокой мощности (2 кВт), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Специалисты отмечают, что сегодня центр является самым крупным и современным на всей территории Дальневосточного федерального округа.



Во время своего визита в центр робототехники губернатор осмотрел учебные места, где занимаются студенты и аспиранты. Здесь установлены мощнейшие компьютеры, на которых разрабатывается и запускается программное обеспечение, при помощи которого управляются роботы, к ним подключены специальные модули, на которых можно посмотреть, как работают программы.



Вячеслав Шпорт произвёл символический первый запуск роботизированной производственной линии.

— В Комсомольске готовят высококлассных специалистов авиастроения, судостроения, вот теперь и робототехников, — отметил Вячеслав Шпорт. — Наше поколение об этом всегда мечтало. Раньше, как правило, в институтах оснащение было похуже, чем на заводах, куда мы приходили работать, а сегодня у вас в вузе такие технологии, которые не на каждом заводе есть. Так и должно быть — отсюда выйдет инженер, который не только сможет работать на самом современном оборудовании, но и научит других. Мы создали в Комсомольске технопарк, открыли «Кванториум», скоро запустим Инженерную школу — сделаем город инженерным центром Дальнего Востока.